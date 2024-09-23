ВС РФ уничтожили в Курской области французскую САУ Caesar. Военная операция на Украине, день 943-й

Миру необходимо переосмыслить отношения с Россией и подумать о новой форме организации Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Нам нужен порядок, при котором страны будут достойно представлены и, следовательно, будут делать это с помощью гораздо более справедливых органов, будь то Организация Объединенных Наций, Всемирный банк или Международный валютный фонд», — сказал французский президент на конференции по вопросам мира в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский проводит визит в США.
«Наиболее действенная помощь — решительность. План победы Украины будет на столе у всех наших союзников», — написал Зеленский в Telegram, прилетев в США.
Обстановка на Северном Кавказе обострилась с начала проведения специальной военной операции из-за активизации иноагентов и некоммерческих организаций. Об этом ТАСС сообщил командующий Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона России, генерал-лейтенант Владимир Макеев.
16 человек ранены в результате нанесенного накануне удара по подконтрольному Украине городу Запорожье. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его данным, повреждены 13 многоквартирных домов, учебные заведения, частные дома, автомобили и гаражи.
Президент США Байден заявил, что пока не принял решения о снятии ограничений на удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ.
Российские военные уничтожили несколько единиц техники ВСУ в Курской области, в том числе французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Иностранная техника высокого качества, но тоже сгорела прям очень хорошо», — отметил Алаудинов в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Три ударных дрона были сбиты над территорией Сумской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Еще один ударный дрон и две управляемые авиационные ракеты были подавлены средствами РЭБ.
Четыре украинских дрона нейтрализовано над территорией Белгородской области, еще четыре — над Курской, сообщили в Минобороны РФ.