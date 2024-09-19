«Это война». Израиль атаковал Ливан посреди трансляции речи лидера «Хезболлы» ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в южном Ливане

Армия Израиля атаковала цели «Хезболлы» на юге Ливана. Сверхзвуковые бомбардировщики пролетели над Бейрутом прямо во время публичной трансляции выступления лидера движения Хасана Насраллы, вызвав сильную панику у мирных жителей. Насралла в свою очередь заявил, что Израиль «пересек красные линии» и пообещал справедливый ответ.

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Военная операция проводится с целью «сокращения террористического потенциала и военной инфраструктуры организации».

«Террористическая организация «Хезболла» превратила южную часть Ливана в зону боевых действий. На протяжении десятилетий «Хезболла» использовала в качестве оружия дома мирных жителей, рыла под ними туннели и использовала гражданских лиц в качестве живого щита», — говорится в заявлении.

Атака началась одновременно с публичным выступлением главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. В ней он говорил о взрывах пейджеров, унесших жизни почти 40 человек. Его речь транслировалась буквально везде, в том числе на улицах Бейрута и других крупных городов.

В этот момент над ливанской столицей пролетели сверхзвуковые бомбардировщики, сообщил корреспондент «Известий».

Как передает ТАСС, военные самолеты Израиля пролетели над Бейрутом на малой высоте, имитируя воздушную атаку. Во время второго захода истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва. В городе началась паника.

Армия Израиля заявила, что атаковала около 30 готовых к использованию пусковых установок и объектов инфраструктуры «Хезболлах» на юге Ливана.

Красные линии

В своем выступлении Насралла заявил, что 17 и 18 сентября группировке был нанесен «крупный и беспрецедентный» удар, но она обязательно продолжит борьбу. Он добавил, что Ливан находится в состоянии войны, «бойцы группировки приведены в повышенную готовность и находятся во всеоружии».

Лидер «Хезболлы» говорил на красном фоне (этот цвет символизирует месть), назвал израильтян трусами и предложил им не втягивать мирных жителей в конфликт.

«Враг знал, что эти пейджеры были не только в воинских частях, но и в различных учреждениях. Они намеренно пытались убить 4000 человек за минуту. Если вы хотите напасть на нас, нацельтесь на бойцов «Хезболлы», не будьте трусами и не втягивайте в это наших мирных жителей», — призвал Насралла в своей речи.

Насралла назвал произошедшее терактом и заявил, Израиль «перешел все красные линии», подвергнув опасности жизни мирных ливанцев: пейджеры взрывались в больницах, аптеках, на рынках, в магазинах, домах, автомобилях, а также на улицах, где было много женщин и детей.

«Мы не падем духом и станем сильнее. Это война, это конфликт. Мы знаем, что противник, не только Израиль, но и США и НАТО, обладает технологическим превосходством», — сказал он.

Лидер «Хезболлы» пообещал, что Израиль понесет справедливое наказание за взрывы гаджетов. «Я не буду говорить о времени, форме и месте. Реакция будет», — пригрозил он.

Как отреагировали другие страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ливанские власти приложить все усилия, чтобы избежать военного конфликта, передает AFP со ссылкой на Елисейский дворец. Политик созвонился с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, спикером ливанского парламента Набихом Берри и командующим ливанской армии Джозефом Ауном, чтобы выразить «глубочайшую озабоченность серией взрывов в Ливане, которые могут привести к опасной эскалации в регионе» и призвать «к сдержанности и умеренности».

Сообщается, что Макрон также провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Постоянное представительство Ирана при ООН признало взрывы пейджеров терактом, об этом говорится в письме Совету Безопасности организации. Иран возложил на Израиль полную ответственность за произошедшее.

Тегеран заявил, что противоправные действия Израиля представляют собой терроризм, «направленный на эскалацию напряженности в регионе и дальнейшую угрозу региональному миру и безопасности».

Накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы войны» и перемещении «центра тяжести военных усилий» на север, где Израиль граничит с Ливаном. Насралла в своем выступлении 19 сентября заявил, что израильские атаки на Ливан приравниваются к объявлению войны.