Судьбоносная ночь: Трамп и Харрис сошлись на дебатах

03.10

Кроме того, дебаты проходят в одном из колеблющихся штатов. Речь идет о регионах, где избиратель не имеет четкой традиции голосовать за демократов или республиканцев и часто меняет свои предпочтения. Исход голосования в них может сыграть решающую роль на выборах. В этом году таких штатов семь — Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Президентские выборы в США не прямые. Американцы на самом деле голосуют за выборщиков, количество которых фиксировано и индивидуально для каждого штата, а те уже выбирают главу государства. Всего голосов 538, для победы хватит 270 из них. Колеблющиеся штаты же суммарно могут дать кандидатам более 80 выборщиков.