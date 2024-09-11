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Политика

Судьбоносная ночь: Трамп и Харрис сошлись на дебатах

Первые президентские дебаты Трампа и Харрис — онлайн

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Evelyn Hockstein/Reuters
Дональд Трамп и Камала Харрис впервые встретятся лицом к лицу на дебатах кандидатов в президенты США. По опросам, разрыв между республиканцем и демократом минимальный. Изменить ситуацию в пользу одного из претендентов может как раз исход сегодняшних прений. Как ожидается, политики обсудят внутренние вопросы, в том числе проблемы с нелегалами и рост инфляции, и внешние — конфликты на Украине и Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за дебатами в режиме онлайн.
Трансляция
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03.30

Точные темы дебатов и тем более вопросы для кандидатов перед встречей не раскрываются. Как ожидается, стороны поговорят о наиболее актуальных проблемах внутренней повестки дня для США — высокой инфляции, нелегальной миграции, спора вокруг абортов. Не исключено, что политики обсудят и о международной ситуации, в том числе конфликте на Украине и войне на Ближнем Востоке. Хотя Харрис в отличии от Трампа в своих публичных выступлениях в основном концентрировалась на внутренних вопросах, уделяя внешним лишь их малую часть.

03.20

Прения Трампа и Харрис пройдут в том же формате, что и дебаты республиканца с действующим президентом США Джо Байденом в июне. То есть зрителей в зале не будет, вопросы задают только модераторы и микрофоны политиков отключаются в момент ответа их оппонентов. Последнюю меру штаб Харрис активно пытался отменить, считая полезным дать ей возможность вклиниваться в речь Трампа, но ABC отказался менять правила встречи. На вступление и ответы у политиков будет по две минуты и одна дополнительная для каких-либо разъяснений.

03.10

Кроме того, дебаты проходят в одном из колеблющихся штатов. Речь идет о регионах, где избиратель не имеет четкой традиции голосовать за демократов или республиканцев и часто меняет свои предпочтения. Исход голосования в них может сыграть решающую роль на выборах. В этом году таких штатов семь — Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Президентские выборы в США не прямые. Американцы на самом деле голосуют за выборщиков, количество которых фиксировано и индивидуально для каждого штата, а те уже выбирают главу государства. Всего голосов 538, для победы хватит 270 из них. Колеблющиеся штаты же суммарно могут дать кандидатам более 80 выборщиков.

03.00

Встреча Трампа и Харрис обещает стать одним из знаковых моментов избирательной кампании. До выборов меньше двух месяцев, по последним опросам, кандидаты идут с минимальным отрывом в несколько процентов друг от друга. Например, в исследовании The New York Times/Siena College, Трамп лидирует с 48% рейтинга, а Харрис занимает вторую строчку с 46% поддержки. Опрос Morning Consult отдает первенство демократу с 49%, республиканец же набирает 46%. Результат дебатов может сместить вектор в сторону одного из политиков.

02.55

Организует дебаты либеральный телеканал ABC News, который не раз становился объектом недовольства Трампа. В частности, бывший президент США называл его «грязнейшим» во всей Америке и обвинял в распространении ложной информации. Место проведения — Национальный конституциональный центр в Филадельфии. Прения будут идти 90-минут с учетом нескольких уходов на рекламу. За модерацию отвечают телеведущие Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.

02.50

Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Пенсильвании пройдут первые, и вероятно единственные, дебаты кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий США — Дональда Трампа и Камалы Харрис. Политики раньше лично не пересекались и даже не созванивались, так что это будет первый опыт для обоих. На повестке дня внутренние и внешние вопросы, но больше от претендентов ждут личных атак.

«Газета.Ru» будет следить за ходом прений в режиме реального времени.

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