Путин выступает на ВЭФ. Онлайн

08:18

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прибыл на ВЭФ. Вот что он сказал там журналистам:

— Желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации все больше и больше;

— Новая мобилизация в РФ не обсуждается;

— Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, когда произошел госпереворот;

— Непосредственная вовлеченность иностранных государств в конфликт на лицо. Это не новость. Наши военные все более эффективно осуществляет удары по таким целям.