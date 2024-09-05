Путин выступает на ВЭФ. Онлайн

❗️ БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным — Путин
Основные деловые связи и торговые маршруты все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг — Путин
Путин призвал Госдуму ускорить принятие закона о международных территориях опережающего развития в России
Более 5,5 трлн рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский — Путин
Дальневосточные регионы РФ дают прямой выход на растущие перспективные рынки стран АТР – Путин
Соглашения более чем на 10,5 трлн рублей подписаны на последних трех Восточных экономических форумах — Путин
Ожидается, что модератором сессии выступит ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.
«Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента. И не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Приготовления к пленарной сессии ВЭФ, на которой выступит президент РФ Владимир Путин, завершены — ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прибыл на ВЭФ. Вот что он сказал там журналистам:
— Желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации все больше и больше;
— Новая мобилизация в РФ не обсуждается;
— Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, когда произошел госпереворот;
— Непосредственная вовлеченность иностранных государств в конфликт на лицо. Это не новость. Наши военные все более эффективно осуществляет удары по таким целям.
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня состоится пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступит президент России Владимир Путин. Ожидается, что оно начнется около 15:00 по местному времени (08:00 мск).
Форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. На полях ВЭФ проводятся панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги, посвященные отношениям РФ с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ассоциацией активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.