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Политика

Путин выступает на ВЭФ. Онлайн

Онлайн-трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на ВЭФ-2024

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Президент России Владимир Путин

Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: вчера он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи. Форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:09

❗️ БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным — Путин

09:08

Основные деловые связи и торговые маршруты все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг — Путин

09:07

Темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по России — Путин

09:06

Путин призвал Госдуму ускорить принятие закона о международных территориях опережающего развития в России

09:04

Более 5,5 трлн рублей вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский — Путин

09:03

Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире — Путин

09:02

Дальневосточные регионы РФ дают прямой выход на растущие перспективные рынки стран АТР – Путин

09:01

Дальний Восток стал флагманом РФ в новой глобальной экономической реальности — Путин

09:00

Соглашения более чем на 10,5 трлн рублей подписаны на последних трех Восточных экономических форумах — Путин

08:59

ВЭФ – признанная площадка для установления деловых контактов — Путин

08:57

Приморье – уникальный район нашей страны — Путин

08:54

Диктор объявил участников сессии.

08:37

Обстановка в аудитории, где ожидается выступление президента Владимира Путина.

08:33

Ожидается, что модератором сессии выступит ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

08:31

«Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента. И не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

08:23

Сбор участников пленарной сессии ВЭФ в кампусе Дальневосточного федерального университета.

08:19

Приготовления к пленарной сессии ВЭФ, на которой выступит президент РФ Владимир Путин, завершены — ТАСС

08:18

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прибыл на ВЭФ. Вот что он сказал там журналистам:

— Желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации все больше и больше;

— Новая мобилизация в РФ не обсуждается;

— Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, когда произошел госпереворот;

— Непосредственная вовлеченность иностранных государств в конфликт на лицо. Это не новость. Наши военные все более эффективно осуществляет удары по таким целям.

07:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня состоится пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступит президент России Владимир Путин. Ожидается, что оно начнется около 15:00 по местному времени (08:00 мск).

Форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. На полях ВЭФ проводятся панельные сессии, круглые столы, теледебаты, деловые завтраки и бизнес-диалоги, посвященные отношениям РФ с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ассоциацией активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

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