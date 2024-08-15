Рубцов вернулся в Россию. Почему Польша предъявила россиянину обвинения после обмена? В Польше освобожденного по обмену россиянина Рубцова заочно обвинили в шпионаже

Польша предъявила заочное обвинение в шпионаже россиянину Павлу Рубцову, который был освобожден 1 августа в рамках обмена заключенными между Россией и Западом. Рубцова, бывшего журналиста, обвинили в работе на российскую военную разведку и сборе информации, угрожающей безопасности Польши. Основные доказательства его шпионской деятельности — наличие двух паспортов и денежные переводы из России.

Национальная прокуратура Польши заочно предъявила обвинения в шпионаже россиянину Павлу Рубцову, которого 1 августа освободили в рамках обмена между Россией и Западом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Рубцова обвинили в работе на российскую военную разведку. По информации прокуратуры, с апреля 2016 года по февраль 2022 года он, находясь в Перемышле, Варшаве и других городах, передавал информацию, которая могла «повлиять на безопасность Польши и ее статус как члена НАТО».

В ведомстве сообщили, что Рубцов занимался сбором и передачей информации, распространением дезинформации и проведением оперативной разведки. Расследование проводилось вместе с Агентством внутренней безопасности. Доказательства по делу других подозреваемых были выделены в отдельное разбирательство, которое продолжается.

Павел Рубцов родился в Москве, в семье россиянина и испанки. В 1990-х он переехал с матерью в Испанию, где жил под ее девичьей фамилией — Гонсалес. Рубцов занимался журналистикой и политологией, специализировался на Восточной Европе и странах бывшего СССР. По данным El Pais, в качестве журналиста он сотрудничал с испанскими изданиями Público и La Sexta. Для этих изданий Рубцов освещал ситуацию с украинскими беженцами в Польше в феврале 2022 года.

28 февраля его задержали в городе Жешув. Польские власти обвинили Рубцова в том, что, пользуясь своим журналистским статусом, он проводил «операции в пользу России».

«За время пребывания в Польше он собирал информацию, использование которой российскими спецслужбами могло негативно сказаться непосредственно на внутренней, внешней безопасности и обороне нашей страны. При задержании был изъят обширный доказательный материал», — сообщило Агентство внутренней безопасности Польши.

Подозрения, по данным организации «Репортеры без границ» (RSF), вызвал факт наличия у него двух паспортов — на имена Пабло Гонсалеса и Павла Рубцова. Еще одним доказательством того, что журналист работает на РФ, стало то, что он получал деньги из России. Однако, как писала El Pais, эти средства ему пересылал отец, так как они являлись платой за аренду квартиры в Москве, которая Рубцову досталась от русской бабушки.

Рубцова арестовали и заключили под стражу. RSF, которая выступала за его освобождение, сообщала, что он содержался в суровых условиях, считаясь «опасным заключенным». Надзиратели несколько раз в день обыскивали его, заставляя раздеваться. Жена Рубцова, Ойхана Гойриена, рассказывала, что физического насилия не было, но ему не предоставляли еду и держали в холодной камере.

За более чем два года, которые журналист провел в тюрьме, ему так и не предъявили обвинения, хотя по польским законам ему могло грозить до 10 лет лишения свободы.

1 августа 2024 года Павел Рубцов вернулся в Россию в рамках обмена заключенными между РФ и Западом. Экс-депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом), которого также обменяли, сообщил в своем стриме, что познакомился с Рубцовым на «Форуме Бориса Немцова» в 2016 году, когда тот был аккредитован как журналист из Страны Басков. Яшин отметил, что Рубцов пытался «втереться в доверие» к представителям оппозиции.

В интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Яшин также рассказал о своих приятельских отношениях с Рубцовым, упомянув, что они вместе ходили на футбольный матч в Мадриде.