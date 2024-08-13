«Сидишь в эфире, тебя несет». Красовского снова осудили на Украине за призыв топить детей На Украине заочно приговорили к пяти годам журналиста Антона Красовского

Бывшего сотрудника телеканала RT Антона Красовского второй раз заочно приговорили на Украине к тюремному сроку за слова об убийстве детей. Как сообщил офис генпрокурора страны, в 2022 году журналист в эфире своей авторской программы публично призвал «топить» и «жечь» украинских детей. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян расторгла контракт с ним, а СК России начал проверку, но не нашел состава преступления в словах Красовского.

Украинский суд приговорил российского журналиста Антона Красовского к пяти годам лишения свободы по обвинениям в «публичных призывах к геноциду», сообщил офис генпрокурора Украины. Приговор вынесен заочно.

«При поддержке публичного обвинения прокурорами офиса генерального прокурора суд признал бывшего директора Russia Today виновным в публичных призывах к геноциду <...>. Ему назначено максимально возможное по санкциям статей наказание — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении на странице офиса генпрокурора в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)).

Досудебное расследование проводила Служба безопасности Украины.

18 июля прошлого года СБУ заочно предъявила обвинение Красовскому — в «призывах к геноциду украинцев». Отмечалось, что высказывания, которые привлекли внимание в Киеве, прозвучали «в одном из эфиров авторской программы» на Russia Today, а также в аккаунтах Красовского на YouTube и в Telegram.

«Топить таких надо было в Тысине»

Это уже не первое уголовное дело против Красовского на Украине. 17 февраля украинский суд заочно приговорил российского журналиста к пяти годам тюрьмы за «публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации», а также в «публичных призывах к геноциду».

23 октября 2022 года Красовский в программе «Антонимы» на RT призвал «убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды». Писатель Сергей Лукьяненко в эфире сказал, что в детстве на Украине дети говорили ему, что «Украина оккупирована москалями».

«А прям топить таких надо было в Тысине. Вот прям топить. Сказал, что «москали оккупировали» — и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. Карпаты это отвратительно. Там каждая изба называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь», — ответил журналист.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян практически сразу сообщила о прекращении сотрудничества с журналистом. «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», — написала Симоньян в соцсетях.

Медиаменеджер назвала эту ситуацию «недоумением», а также пожелала детям Украины и Донбасса, чтобы конфликт как можно скорее закончился и они могли спокойно учиться на том языке, который считают родным.

Сам Красовский в Telegram-канале попросил прощения за свои слова: «Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого».

Лукьяненко в свою очередь отмечал, что это мог быть «журналистский прием» со стороны Красовского, но такие слова «нельзя допускать даже в рамках провокативного высказывания».

Тем не менее, глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания сотрудника RT. Позднее СК отказался от проверки.

Отравление ГУР?

В декабре 2023 года Красовский сообщил о своей госпитализации. «Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие», — написал он в Telegram, выложив селфи с больничной койки.

При этом украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждало, что Красовского отравили и он находится в крайне тяжелом состоянии, а «последние сообщения в сети писал уже не сам пропагандист».

Партнер Красовского по медиа «Консерватор», публицист и блогер Егор Холмогоров назвал информацию об отравлении журналиста «чушью». Спустя непродолжительное время Красовского выписали домой.