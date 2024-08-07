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Политика

Военная операция на Украине, день 896-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 896-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
МО РФ сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, четыре — над Курской, два — над Воронежской и два — над Ростовской. Число пострадавших при атаках на Курскую область выросло до 28. SHOT сообщил о взрывах в Воронеже, в обломках БПЛА нашли поражающие элементы. Спецслужбы ДНР обнаружили в Мариуполе схрон с вооружением и секретные документы Минобороны Украины, выяснил ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:03

Атака ВСУ на Курскую область является очередными террористическим актом со стороны властей Украины, сказала в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

«Он, очевидно, направлен против мирового населения, против гражданского населения».

08:59

ВС РФ форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

08:51

⚡️Гладков сообщил, что украинский беспилотник влетел в окно квартиры в Шебекине Белгородской области, произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал.

08:47

По данным SHOT, ВСУ ночью продолжили атаковать Курскую область. Количество пострадавших увеличилось до 28, среди них шестеро детей. Очевидцы утверждают, что ночью раздались взрывы над Курчатовом, там находится Курская АЭС, она работает в штатном режиме.

08:41

Группировка украинских войск в поселке Нью-Йорк на Горловском направлении в ДНР попала в клещи — ТАСС

08:37

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале написал, что часть жителей Шебекина и несколько сел Шебекинского округа остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Устранить последствия смогут после согласования с Минобороны.

08:31

❗️Спецслужбы ДНР обнаружили в Мариуполе схрон с вооружением и секретные документы Минобороны Украины, выяснил ТАСС. Там в том числе хранились гранатомет «Форт-600» украинского производства, почти 30 гранат и патроны к стрелковому оружию.

«Установлено, что схрон был заготовлен украинскими войсками при окружении города Мариуполя и планировался к дальнейшей эвакуации», — говорится в сообщении.

08:24

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал местных жителей сдавать кровь из-за сложной ситуации в приграничных районах.

08:17

SHOT написал о двух взрывах над Воронежем. По предварительным данным, обломки беспилотников повредили фасады нескольких зданий и автомобили. Очевидцы утверждают, что БПЛА начинены поражающими элементами, так как в кузове пострадавших машин нашли маленькие металлические шарики.

08:13

⚡️МО РФ сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, четыре над Курской, два над Воронежской и два над Ростовской.

08:07

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 896-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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