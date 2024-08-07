Военная операция на Украине, день 896-й

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❗️Спецслужбы ДНР обнаружили в Мариуполе схрон с вооружением и секретные документы Минобороны Украины, выяснил ТАСС. Там в том числе хранились гранатомет «Форт-600» украинского производства, почти 30 гранат и патроны к стрелковому оружию.

«Установлено, что схрон был заготовлен украинскими войсками при окружении города Мариуполя и планировался к дальнейшей эвакуации», — говорится в сообщении.