«Израиль рвется в бой»: ждать ли большой войны на Ближнем Востоке

Мировое сообщество замерло в ожидании иранского ответа Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в центре Тегерана. Исламская республика обещает принять жесткие меры, а в еврейском государстве уже готовят бункер для руководства страны. В США не исключают, что реакция последует в самое ближайшее время. На что готов Иран и может ли у них с Израилем начаться полномасштабная война — в материале «Газеты.Ru».

Отношения США и Ирана могут пострадать из-за возможного ответного удара Тегерана по Израилю, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, такое мнение высказал глава Госдепа Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главами МИД стран — участниц «Большой семерки» (G7) 4 августа.

«Блинкен заявил, что Тегеран может атаковать Израиль в течение 24–48 часов. Он не сказал, какую форму может принять атака. Американские чиновники работают со своими международными партнерами, чтобы попытаться сдержать напряженность на Ближнем Востоке», — говорится в тексте.

Предупреждение Блинкена для коллег по G7 прозвучало на фоне резкого обострения ситуации в регионе. В Иране заговорили о скором «быстром и жестком» ответе Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из лидеров военной ливанской группировки «Хезболла» Фуада Шокра.

Что происходит в регионе Кризис на Ближнем Востоке продолжается уже почти год. Обстановка в регионе усложнилась после атаки ХАМАС на еврейское государство в октябре 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки в секторе Газа. Западные страны в основном поддержали еврейское государство.



Боевые действия в палестинском анклаве проходят с серьезными разрушениями, жертвами среди гражданского населения и появлением тысяч вынужденных переселенцев. Исламские государства, в том числе Иран, обвиняют Израиль в геноциде и требуют прекратить операцию против палестинцев. Остановить Тель-Авив пытаются по-разному, например, через Международный уголовный суд или ООН. Израиль прекращать конфликт не собирается, поставив себе цель полностью уничтожить ХАМАС.



За почти 10 месяцев зона противостояния и количество противников у еврейского государства увеличивается. Например, Израиль атакуют ливанская «Хезболла» и йеменские хуситы, которые поддерживают ХАМАС и считаются иранскими прокси. На этом фоне летом 2024 года еврейская сторона нанесла удары по Ливану и Йемену — практически открыто намекая первому на готовность к конфликту.



Напрямую с Ираном за время операции в Газе Израиль тоже уже успел вступить в противостояние. Весной еврейская сторона нанесла удар по иранскому посольству в столице Сирии Дамаске. В ответ Тегеран и его союзники провели массированную атаку по Израилю с помощью более чем 120 баллистических ракет и почти 200 дронов.

Иран возложил вину за оба инцидента на Израиль, хотя тот не брал на себя ответственность за гибель Хании. К Ирану присоединились «Хезболла» и ХАМАС. В Тегеране отметили, что не желают эскалации в регионе, но имеют «право наказать» Израиль. Отдельно иранская сторона указала на ответственность США за военную поддержку еврейского государства.

Иранская дилемма

Помимо источников WSJ, о скором ударе Ирана по Израилю пишут и еврейские СМИ. По данным The Jerusalem Post, Тегеран предупредил Тель-Авив через Венгрию. Израильские ВВС получили приказ готовиться к возможному переходу к атаке. Международные авиакомпании предупредили о необходимости избегать воздушное пространство Ирана.

The Times of Israel отметила, что для членов правительства Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, уже подготовили подземный бункер на Иерусалимских горах. Его построили почти 20 лет назад и не использовали при ракетной атаке Ирана в апреле. Она была ответом на удар еврейских сил по посольству Тегерана в Дамаске.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что иранская сторона не может проигнорировать убийство Хании в своей столице, поэтому определенно примет меры. Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков считает, что Иран это сделает руками своих прокси.

«Вероятно, это будет «Хезболла» или йеменские хуситы. У них есть возможность нанести удар по Израилю и не спровоцировать США на какие-то жесткие действия по отношению к Ирану. Нельзя исключать и возможного повторения масштабной ракетной атаки, как это было в апреле. Но эффект в любом случае уже будет не тот. Пока Иран демонстрирует удивительную сдержанность. Не исключено, что Тегеран пытается за счет этого избежать конфронтации, в том числе в надежде улучшить отношения с Западом и США», — пояснил эксперт.

С этим согласен и старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин. По его словам, варианта у Ирана четыре — массированный ракетный удар, как в апреле, использование своих прокси, комбинация первых двух сценариев или нечто действительно серьезное, о чем твердят местные СМИ.

«В Иране многие говорят, что они готовы нанести сильнейший удар по Израилю. Гораздо серьезнее, чем в апреле. Однако этот вариант вряд ли актуален, потому что Израиль, очевидно, ответит на атаку Ирана в зависимости от нанесенного ему ущерба», — добавил эксперт.

Региональные риски

Новое обострение между Ираном и Израилем вызывает опасения в международном сообществе. Нидерланды уже призвали своих граждан покинуть еврейское государство. Германия посоветовала немцам избегать путешествий в Ливан. Cам Израиль в последнее время активно консультируется с Пентагоном по развитию ситуации. Источники издания Ynet подчеркивали, что израильская сторона рассматривает возможность превентивного удара по Ирану, если будет уверена в неотвратимости атаки. Кроме того, Нетаньяху утверждал, что Тегеран заплатит «высокую цену».

С точки зрения Николая Суркова из ИМЭМО РАН, еврейская сторона намеренно пошла уже на два шага (в апреле и августе), способных спровоцировать Иран на масштабный конфликт в регионе, но пока этого не происходит.

«Израиль — единственная страна, которая действительно рвется в бой. Большой войны в регионе, скорее всего, не будет. Если, конечно, Израиль не начнет ее своими силами. Вероятно, будет конфликт в Ливане. Израильско-иранскую войну пока трудно себе представить. У них даже нет общей границы, а Израиль все-таки в прошлом в основном выигрывал конфликты на земле. Скорее тут можно ожидать очень сложного и напряженного противостояния на протяжении пяти лет с трудно предсказуемым результатом», — отметил эксперт.

Профессор Владимир Сажин заметил, что на самом деле полномасштабный конфликт не выгоден ни одной из сторон. Однако, по его мнению, убийство Хании в центре Тегерана создало непростую ситуацию для Ирана.

«В тот момент в городе находились представители 80 государств, причем высокого ранга. То есть это сильный удар по имиджу и авторитету Ирана, прежде всего его спецслужб. Тегеран не может оставить это без ответа. Все это ставит военно-политическое руководство страны в сложное положение. Не ответить нельзя, а, с другой стороны, неприемлемым будет нанести серьезный ущерб Израилю», — резюмировал эксперт.