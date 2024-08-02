Военная операция на Украине, день 891-й

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Брюссель посоветовал Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу о блокировке Киевом поставок из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на текст письма в Будапешт и Братиславу от комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.