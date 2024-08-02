Военная операция на Украине, день 891-й

Украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВС РФ продвинулись в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного в ДНР.
Брюссель посоветовал Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу о блокировке Киевом поставок из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на текст письма в Будапешт и Братиславу от комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса.
ВС РФ ночью отразили массированную атаку на Севастополь, предварительно, сбито больше четырех воздушных целей, информации о пострадавших не зафиксировано, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Фугасная часть ракеты ATACMS упала на крышу 9-этажного дома, жильцов эвакуируют, добавил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело из-за провала подготовки фортификаций в Харьковской области, заявила глава антикоррупционного центра «Граница» Мартына Богуславец.
По ее словам, администрация Харьковской области заключила договоры с фиктивными фирмами-однодневками на поставку материалов для строительства фортификационных сооружений. При этом сумма сделки составила 300 млн грн (более $7 млн).