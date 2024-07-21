«Пожар, который виден на всем Ближнем Востоке». Израиль нанес удар по порту хуситов в Йемене Хуситы пообещали Израилю эффективный ответ на удар по порту в Йемене

ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. По данным местных СМИ, в результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция является ответов на атаку хуситского беспилотника по Тель-Авиву накануне и пообещал защищать Израиль любыми средствами и на всех фронтах. Хуситы назвали атаку ЦАХАЛ израильской агрессией и пообещали дать эффективный ответ.

Израильские истребители в субботу, 20 июля, нанесли удар по объектам хуситов в районе порта Ходейда в Йемене. В ходе операции были поражены цели в 1800 км от границы Израиля. Этот авиаудар стала ответом на атаку беспилотника йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по Тель-Авиву накануне, в результате которой погиб один человек.

По данным министерства здравоохранения Йемена, в результате ответных израильских авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде не менее 80 человек получили ранения, большинство из которых с серьезными ожогами. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah TV, главный новостной телеканал йеменского движения хуситов.

Жители Ходейды сообщили Reuters, что во время интенсивной бомбардировки по всему городу были слышны взрывы.

«Прямой ответ на удар беспилотником по Тель-Авиву»

ЦАХАЛ заявил, что порт использовался хуситами для получения поставок оружия из Ирана. Целями израильской атаки были объекты двойного назначения, такие как энергетическая инфраструктура.

«Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден на всем Ближнем Востоке, и его значение очевидно», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

По его словам, хуситы атаковали Израиль более 200 раз. 19 июля в результате удара их дрона по Тель-Авиву, который упал рядом с американским посольством, погиб 50-летний гражданин Израиля и четверо получили ранения.

«В первый раз, когда они нанесли вред гражданину Израиля, мы нанесли им удар. И мы сделаем это в любом месте, где это может потребоваться», — заявил Галлант.

Биньямин Нетаньяху подтвердил, что субботняя атака стала «прямым ответом на удар беспилотником» по Тель-Авиву.

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По его словам, Израиль готов защищать себя любыми средствами.

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», – заявил израильский премьер.

Он призвал международное сообщество усилить давление на Тегеран и его доверенных лиц — хуситов, ХАМАС и «Хезболлу» — и тем самым помочь обеспечить безопасность международных торговых путей.

«Тот, кто хочет видеть Ближний Восток стабильным и безопасным, должен противостоять оси зла Ирана и поддержать борьбу Израиля против Ирана и его приспешников», — считает Нетаньяху.

«Новая и опасная фаза» противостояния на Востоке

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил израильские атаки и «предупредил об опасности эскалации напряженности и распространения войны в регионе в результате опасного авантюризма сионистов», сообщают иранские государственные СМИ.

В своем заявлении «Хезболла» также осудила нападение на портовую зону, назвав его «глупым шагом <…> который знаменует собой новую и опасную фазу чрезвычайно важной продолжающейся конфронтации».

«Жестокая израильская агрессия была направлена против гражданских зданий, нефтяных объектов и электростанции в Ходейде с целью оказать давление на Йемен и заставить его прекратить поддержку Газы», — написал в соцсети X Мохаммед Абдулсалам, главный переговорщик движения хуситов.

Он заявил, что эта атака «только усилит нашу решимость, стойкость и последовательность».

Высший политический совет хуситов заявил, что на израильские авиаудары будет дан «эффективный ответ».

Военный представитель движения Яхья Сари также заявил, что хуситы «не колеблясь нанесут удары по жизненно важным целям израильского врага».

По мере продолжения боевых действий в Газе хуситы активизировали атаки на Израиль и западные объекты, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами в войне между Израилем и ХАМАС. С начала года они атакуют западные суда в Красном море и Аденском заливе, что сильно влияет на мировую торговлю и вызывает ответные удары США и Великобритании.

Как отмечает Reuters, Египет, который пытался выступить посредником в соглашении о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, заявил, что «с большой обеспокоенностью» следит за израильским ударом.

7 октября ХАМАС штурмовал израильские города, убив около 1200 человек и захватив более 250 заложников, которых они забрали в Газу. С тех пор, по данным органов здравоохранения в анклаве, в ходе операции Израиля в секторе Газа погибло около 39 тыс. палестинцев.