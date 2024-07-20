Военная операция на Украине, день 878-й

В Белгородской области 19 июля пострадали шестеро мирных, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Также ночью попала под удар железная дорога в Харьковской области — «Укрзализныця»
«Была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова... Ночью движение возобновили, поезда направляются в столицу».
Ночью были атакованы энергообъекты в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины — «Укрэнерго»
Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что Трампу хватит «силы и смелости» завершить конфликт.
«Однако есть лишь один способ этого добиться — с помощью силы», — добавил Джонсон. Он призвал усилить помощь Киеву и снять запрет на удары вглубь РФ.
США могут пересмотреть запрет на удары ВСУ вглубь России, поскольку «обстоятельства изменились» — советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан
Россия и Афганистан в борьбе с западными санкциями отказываются от доллара во взаимных расчетах, переходя на рубли и афгани — посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов
«Россия и Афганистан обложены односторонними нелегитимными санкциями, и отход от доллара — один из вариантов. Правда, Афганистану предстоит еще поработать над конвертацией своей валюты».
ВСУ начали «охотиться» за российскими беспилотниками с помощью FPV-дронов — глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин
«Противник не спит и заимствует, как умеет, наши технологии. К сожалению, и это тоже реальность текущего момента».
Перебои со светом на Украине мешают раскрыть убийство скандального экс-нардепа Рады Ирины Фарион (известна жесткими высказываниями о России и русском языке) — глава украинского МВД Игорь Клименко
Из-за «достаточно частых» плановых отключений не работала часть камер видеонаблюдения на месте происшествия.
Минобороны показало работу истребителей Су-35с, которые «круглосуточно выполняют задачи по воздушному патрулированию в зоне спецоперации»:
Ночью был поврежден объект энергетики в Сумской области на севере Украины, гремели взрывы в Киеве и Полтавской области — украинские СМИ
Всего ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
Зеленский и Трамп поговорили по телефону впервые с тех пор, как последний покинул Белый дом в 2021 году.
Трамп назвал разговор «очень хорошим», а Зеленский заявил, что они договорились встретиться лично и обсудить «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным». При этом Трамп напомнил, что готов завершить конфликт и «договориться о сделке».
За ночь над Ростовской областью сбили 26 дронов, плюс еще один на Смоленской — Минобороны РФ
Предварительно, никто не пострадал.