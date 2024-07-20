Военная операция на Украине, день 878-й

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Россия и Афганистан в борьбе с западными санкциями отказываются от доллара во взаимных расчетах, переходя на рубли и афгани — посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов

«Россия и Афганистан обложены односторонними нелегитимными санкциями, и отход от доллара — один из вариантов. Правда, Афганистану предстоит еще поработать над конвертацией своей валюты».