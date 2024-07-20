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Политика

Военная операция на Украине, день 878-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 878-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Силы ПВО за ночь сбили 27 дронов над Ростовской и Смоленской областями. Зеленский сообщил о планах лично встретиться с Трампом, а тот рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с украинским президентом. В Киеве были взрывы, объект энергетики поврежден в Сумской области Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:00

В Белгородской области 19 июля пострадали шестеро мирных, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

8:55

Также ночью попала под удар железная дорога в Харьковской области — «Укрзализныця»

«Была повреждена контактная сеть на выезде из самого Харькова... Ночью движение возобновили, поезда направляются в столицу».

8:50

Ночью были атакованы энергообъекты в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины — «Укрэнерго»

8:45

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что Трампу хватит «силы и смелости» завершить конфликт.

«Однако есть лишь один способ этого добиться — с помощью силы», — добавил Джонсон. Он призвал усилить помощь Киеву и снять запрет на удары вглубь РФ.

8:40

США могут пересмотреть запрет на удары ВСУ вглубь России, поскольку «обстоятельства изменились» — советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан

8:35

Россия и Афганистан в борьбе с западными санкциями отказываются от доллара во взаимных расчетах, переходя на рубли и афгани — посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов

«Россия и Афганистан обложены односторонними нелегитимными санкциями, и отход от доллара — один из вариантов. Правда, Афганистану предстоит еще поработать над конвертацией своей валюты».

8:30

ВСУ начали «охотиться» за российскими беспилотниками с помощью FPV-дронов — глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин

«Противник не спит и заимствует, как умеет, наши технологии. К сожалению, и это тоже реальность текущего момента».

8:25

Перебои со светом на Украине мешают раскрыть убийство скандального экс-нардепа Рады Ирины Фарион (известна жесткими высказываниями о России и русском языке) — глава украинского МВД Игорь Клименко

Из-за «достаточно частых» плановых отключений не работала часть камер видеонаблюдения на месте происшествия.

8:20

Минобороны показало работу истребителей Су-35с, которые «круглосуточно выполняют задачи по воздушному патрулированию в зоне спецоперации»:

8:15

Ночью был поврежден объект энергетики в Сумской области на севере Украины, гремели взрывы в Киеве и Полтавской области — украинские СМИ

Всего ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

8:10

Зеленский и Трамп поговорили по телефону впервые с тех пор, как последний покинул Белый дом в 2021 году.

Трамп назвал разговор «очень хорошим», а Зеленский заявил, что они договорились встретиться лично и обсудить «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным». При этом Трамп напомнил, что готов завершить конфликт и «договориться о сделке».

8:05

За ночь над Ростовской областью сбили 26 дронов, плюс еще один на Смоленской — Минобороны РФ

Предварительно, никто не пострадал.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 878-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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«Очень хороший разговор». Зеленский и Трамп поговорили по телефону
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