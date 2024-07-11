Военная операция на Украине, день 869-й

8:30

Главное из совместной декларации НАТО по итогам саммита:

- Альянс готов сохранять действующими каналы связи с Россией, чтобы «минимизировать риски и избежать эскалации»;

- Будет назначен старший гражданского представителя альянса для Украины;

- Страны НАТО дважды в год будут отчитываться о военной помощи Украины;

- НАТО «будет в состоянии» пригласить Украину в альянс, когда все союзники согласятся с этим;

- Следующая встреча НАТО на высшем уровне пройдет в июне 2025 года в Гааге.