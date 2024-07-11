Военная операция на Украине, день 869-й

Главное из совместной декларации НАТО по итогам саммита:
- Альянс готов сохранять действующими каналы связи с Россией, чтобы «минимизировать риски и избежать эскалации»;
- Будет назначен старший гражданского представителя альянса для Украины;
- Страны НАТО дважды в год будут отчитываться о военной помощи Украины;
- НАТО «будет в состоянии» пригласить Украину в альянс, когда все союзники согласятся с этим;
- Следующая встреча НАТО на высшем уровне пройдет в июне 2025 года в Гааге.
Город Грайворон в Белгородской области ночь атаковали дроны — глава региона Вячеслав Гладков
В итоге произошло аварийное отключение электроэнергии на одной улице и в двух селах.
Китай бросает вызов евроатлантической безопасности — совместная декларация НАТО по итогам саммита
Генсек альянса отметил, что Пекину отправлено «самое серьезное послание» с призывом прекратить сотрудничать с Россией.
Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине — замглавы МИД Галузин
Он заявил, что на Западе попытаются реабилитироваться за «провальную» конференцию в Швейцарии и, возможно, пригласить на новую встречу Россию. Но с содержанием предстоящего мероприятия уже «все предельно ясно», это будет снова продвижение «формулы Зеленского».
В России прошли первые испытания бронепанелей для защиты нефтебаз и газохранилищ в том числе от атак FPV-дронов — «Ростех»
На тестах отечественные бронеплиты не пробили пули от патрона 9х19 мм и осколки гранаты Ф-1, подорванной в полуметре.
Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что США активизировали поиски альтернативы украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
На место Зеленского рассматривают бывшего министра обороны Валерия Залужного, мэра Киева Виталия Кличко, главу офиса президента Андрея Ермака, экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова.
«Пока, однако, американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, так как на него завязаны схемы финансирования войны». Альтернативу подыскивают на случай резкого ухудшения на фронте.
Российская система ПВО сбила ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряд практически полностью уцелел и упал на востоке Донецка — оперативные службы ДНР
За ночь над Россией уничтожили пять дронов – два над Брянской областью и по одному над Тамбовской, Тульской и Московской областями — Минобороны РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что летевший на столицу БПЛА сбили в Ступинском городском округе, разрушений и пострадавших нет.