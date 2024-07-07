«К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не относились». В России умер брат Михаила Подоляка KIU: в РФ умер брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка

В России умер брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает чешский ресурс KIU, который публикует фото с могилы. Причины смерти полковника разведки в отставке пока не сообщаются. Ранее Михаил Подоляк рассказывал, что они с братом давно разошлись во взглядах и не общаются.

В России умер Владимир Подоляк, старший брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Об этом в соцсети X сообщает чешский ресурс KIU, специализирующийся на отслеживании информации о погибших на Украине российских офицерах по некрологам, мемориальным доскам и фотографиям могил.

По информации KIU, Владимир Подоляк умер 19 мая в возрасте 59 лет. На фотографиях, опубликованных в Х, изображен военнослужащий в форме с множеством наград на груди, включая знак ГРУ — Главного разведывательного управления РФ.

Владимир Подоляк был полковником военной разведки в отставке. На могиле видны три звезды на погонах, что соответствует его званию полковника. Кроме того, на могиле виден венок с лентой, на которой указано «От коллектива ЦПС», что может означать Центр подготовки специалистов ГРУ.

Также у офицера на фотографии видна награда «Участнику СВО».

Обстоятельства смерти Владимира Подоляка неизвестны, однако KIU отрицает информацию украинских СМИ, что он был убит в зоне СВО.

KIU не сообщает, где именно в России он похоронен.

Михаил Подоляк пока не прокомментировал информацию о смерти брата.

Кто такой Михаил Подоляк

close 100% Михаил Подоляк Efrem Lukatsky/AP

Михаил Подоляк родился 16 февраля 1972 года во Львове, по другим данным в Виннице. О родителях украинского политика практически ничего не известно. Открытые источники утверждают, что сейчас они проживают на Украине в городе Луцк. В 1989 году переехал в Минск, где окончил Минский медицинский институт. По специальности не работал, в 1990-х стал журналистом.

В начале апреля 2020 года Михаил Подоляк стал советником руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и «антикризисным менеджером». Сейчас Подоляк курирует всю информационную политику офиса президента и консультирует непосредственно Владимира Зеленского.

В феврале 2024 года Подоляк-младший подтверждал, что его старший брат живет в Москве. Он так прокомментировал информацию, что его брат полковник КГБ: «Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?»

«Я не могу нести ответственность за других взрослых людей, точно так же как и Сырский и любой другой человек, родившийся в Советском Союзе. К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не относились», — заявил Михаил Подоляк.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х. В России у него остались близкие родственники.