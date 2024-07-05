Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 863-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 863-й день

close
100%
Александр Полегенько/ТАСС
Западные страны просили Москву прекратить огонь и отвести войска от Киева, которые оказались там в начале СВО, российские власти на это согласились, но «столкнулись с обманом», заявил Путин. Сотрудники ФСБ обнаружили заминированный схрон с оружием в Володарском районе ДНР. За ночь средства ПВО сбили 50 БПЛА над территорией Кубани, Запорожской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:15

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил в своем Telegram-канале, что шестилетняя жительница города Приморско-Ахтарск умерла в больнице после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

9:07

Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте и уменьшением поддержки как извне, так и внутри Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинениям в госизмене.

8:58

Музыкальная школа в Курской области получила повреждения из-за атаки украинской ракеты. Никто из жителей не пострадал, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

8:43

Минобороны РФ получило партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000, которые способны вести огонь даже после погружения в воду и грязь, сообщили в Ростехе.

8:39

8:25

За ночь средства ПВО сбили 50 БПЛА над территорией Кубани, Запорожской и Ростовской областей, сообщили в МО.

8:12

Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике обнаружили заминированный схрон украинских диверсантов на юге региона.

8:04

В то время, когда российские войска были у Киева в 2022 году, Запад просил прекратить огонь. Об этом во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент России Владимир Путин.

«Я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, чтобы были предприняты определенные действия с украинской стороны. И мы это сделали. Но украинская сторона не прекратила боевые действия. Потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования», — рассказал российский президент.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 863-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Генпрокуратура хочет конфисковать активы экс-сотрудника СК. Как полковник Киреев наживался на коррупции?
Генпрокуратура хочет конфисковать активы экс-сотрудника ЦА СК Александра Киреева
Губернатор подтвердил гибель девочки после атаки дронов ВСУ на Кубань
Дело генерала Цокова прекратили в связи с его гибелью
Зеленского обвинили в публичном оскорблении Такера Карлсона
Месси провел третий матч без голов на Кубке Америки
Промах Месси не помешал Аргентине выйти в полуфинал Кубка Америки
В Кремле не обсуждают тему запрета никабов
Новости и материалы
Москвичей предупредили о жаре и ливнях с грозами в пятницу
Петербурженка получила новый паспорт и узнала об этом только спустя время
Стало известно, насколько вырастет военная пенсия в России после индексации
Стоимость Bitcoin опустилась ниже $54 тысяч
В России сообщили о поставке 35 тыс. автоматов АК-203 индийской армии
Премьер Польши обратился к Орбану с вопросом о России
Месси попал в перекладину в серии пенальти на Кубке Америки
Под Одессой ВС РФ ударили по центру, где британцы обучали украинских военных
Самый молодой ассистент в истории Евро назвал клуб, за который никогда не сыграет
ВСУ открыли огонь из миномета по покинувшим позиции в ЛНР сослуживцам
В подполье заявили об ударе по месту производства украинских беспилотников
Названа позиция по Украине победившей на выборах в Британии партии
Школьник из Новосибирска выстрелил мальчику в лицо и едва не попал в глаз
Второй тур президентских выборов стартовал в Иране
Украинский политик рассказал, почему Зеленский заговорил о возможном мире
В России стартовала продажа нового планшета Huawei
Российские танки уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ
Российские войска получили новую партию «выносливых» пистолетов-пулеметов
Все новости
Лейбористы одержали победу на выборах в парламент Британии
Лимит по IT-ипотеке могут сократить в два раза
Системы ПВО за ночь сбили 50 дронов над Россией
«Макфа» перешла под контроль Россельхозбанка
Резонансная история с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ не подтвердилась
Хакеры украли данные о технологиях ChatGPT
Икона MTV: Тутте Ларсен — 50
От пранков к госнаградам. Вован и Лексус получили ордена Дружбы в Кремле
Пранкерам Вовану и Лексусу вручили в Кремле ордена Дружбы
Прекращения огня не будет: Путин ответил на предложения Трампа, Орбана и Зеленского
Путин: Запад уже просил Россию прекратить огонь, пока наша армия была под Киевом
Священник рассказал, как россиянам стать крестными родителями
Кто может быть крестными родителями ребенка и какие у них обязанности
Купальник для французских коротышек: как бикини изменило мир
5 июля 1946 года во Франции родился купальник-бикини
Самый невезучий студент: как неуправляемый советский МиГ-23 попал в бельгийца
«Беспилотный» советский МиГ-23 упал на деревенский дом в Бельгии 35 лет назад
«Мы не можем объявить о прекращении огня». Путин выступил на cаммите ШОС
Брифинг Владимира Путина после заседания Совета глав государств — членов ШОС — онлайн-трансляция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами