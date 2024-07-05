Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил в своем Telegram-канале, что шестилетняя жительница города Приморско-Ахтарск умерла в больнице после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.
Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с неудачами на фронте и уменьшением поддержки как извне, так и внутри Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по обвинениям в госизмене.
Музыкальная школа в Курской области получила повреждения из-за атаки украинской ракеты. Никто из жителей не пострадал, написал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Минобороны РФ получило партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000, которые способны вести огонь даже после погружения в воду и грязь, сообщили в Ростехе.
За ночь средства ПВО сбили 50 БПЛА над территорией Кубани, Запорожской и Ростовской областей, сообщили в МО.
Сотрудники Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике обнаружили заминированный схрон украинских диверсантов на юге региона.
В то время, когда российские войска были у Киева в 2022 году, Запад просил прекратить огонь. Об этом во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент России Владимир Путин.
«Я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, чтобы были предприняты определенные действия с украинской стороны. И мы это сделали. Но украинская сторона не прекратила боевые действия. Потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования», — рассказал российский президент.