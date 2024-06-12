ЕС и США готовят новые санкции. Они затронут «Совкомлофт» и поставки чипов в РФ Bloomberg: новые санкции США затронут поставки чипов в Россию

Уже сегодня США могут объявить о расширении антироссийских санкций. Администрация Джо Байдена намерена запретить поставки в Россию чипов, которые произведены не в США, но с применением американских технологий или оборудования. Евросоюз тем временем планирует ввести санкции против «Совкомфлота», которого обвиняет в обходе западных ограничений на транспортировку российской нефти.

В среду администрация Джо Байдена объявит о новых санкциях против России. США планируют запретить поставки в РФ полупроводниковых чипов, которые производятся за пределами Соединенных Штатов, но при помощи американских технологий или оборудования, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби накануне подтвердил, что будут приняты новые меры, но отказался обсуждать подробности.

«Мы продолжим повышать издержки российской военной машины, и на этой неделе объявим о ряде эффективных новых санкций и мер по экспортному контролю», — сообщил Кирби журналистам.

По его словам, эти меры будут нацелены на организации и сети, помогающие России обходить санкции и закупать товары военного назначения.

«Например, они усложнят поддержку российской оборонно-промышленной базы со стороны финансовых посредников и еще сильнее сократят доходы в ключевых секторах», — сказал Кирби.

Чипы и компании в Гонконге

Санкции сконцентрируются прежде всего на чипах.

Регулирующие органы США стремятся ограничить продажи чипов, произведенных за границей, если они имеют американскую торговую марку или изготовлены на основе американских технологий или с использованием оборудования США.

Теперь они будут выявлять сторонних продавцов и предупреждать их, что им запрещено отправлять чипы американского производства в Россию, сообщил один из источников.

Впервые будут опубликованы адреса (но не названия) компаний, которые попадут в санкционный список. По информации Bloomberg, в их число входят восемь адресов в Гонконге, которые, как утверждает американское правительство, связаны с поставками чипов в Россию.

Администрация Байдена также расскажет о так называемых временных запретительных приказах, касающихся фирм, которые они обвиняют в нарушении ограничений и продаже товаров, особенно связанных с российским авиационным сектором. США также расширят санкции, наложенные на используемое в России корпоративное программное обеспечение, что, по их мнению, «на практике приведет к остановке обновлений этого программного обеспечения».

Санкции против «Совкомфлота»

Новые санкции против России готовит и Евросоюз. Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, ЕС предлагает ввести санкции против российского нефтетранспортного гиганта «Совкомфлот». Он якобы является одной из ключевых компаний, помогающих транспортировать российскую нефть в условиях западных ограничений.

Евросоюз также предлагает ввести санкции в отношении 13 судов, занимающихся перевозкой товаров и технологий, «используемых в сфере обороны и безопасности». Кроме того, они занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов, которые «способствуют расширению российского энергетического сектора».

ЕС может объявить о новых санкциях на саммите в Италии, который пройдет с 13 по 15 июня.

В марте США ужесточили санкции против «Совкомфлота» и ввели ограничительные меры в отношении 14 связанных с ним нефтяных танкеров. «Совкомфлот» перешел в американский список компаний, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, внешней и экономической политике США.

«Российская экономика не изолирована»

Вице-премьер Александр Новак признает, что западные санкции оказались эффективными, однако они «позволили нам ускорить рост внутреннего рынка и потребления. В интервью Al Arabiy Новак заявил, что односторонние ограничения не создали препятствий, и указал на продолжающееся сотрудничество России с рядом стран.

«Российская нефть по-прежнему поставляется в Европу, а некоторые продукты по-прежнему поставляются в США, — сказал вице-премьер. — Металлы, необходимые для производства самолетов, по-прежнему отправляются во Францию. Так что даже сейчас российская экономика не изолирована».