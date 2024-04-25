Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Политика

Путин выступает на съезде РСПП. Онлайн

Онлайн-трансляция выступления президента РФ Путина на РСПП

close
100%
Сергей Карпухин/ТАСС
Президент России Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве. По данным газеты «Ведомости», на мероприятии российский бизнес рассчитывает обсудить с главой государства сохранность своей собственности, развитие инфраструктуры и рынка труда, снятие транспортно-логистических ограничений, налоговые льготы и другие вопросы. Изначально съезд был запланирован еще на 15 февраля, но его перенесли из-за послания президента Федеральному собранию и выборов.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:17

С начала СВО международные транспортные холдинги «попытались задушить» транспортный бизнес и «внешние торговые потоки» России, закрыли доступ в порты, отозвали суда — Северилов

16:16

Выступает председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, тематика внешней экономики и логистики.

Заявил, что до 2022 года внешнеторговые маршруты российского бизнеса в основном контролировали зарубежные компании. Они «диктовали свои правила игры», монополизировали рынок, что «подрывало» суверенитет транспортной отрасли РФ.

16:15

Путин попросил высказаться вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Тот назвал облигации ДОМ.РФ очень востребованным механизмом, губернаторы «просто стоят в очереди». Отметил, что хорошо, если бы Центробанк снизил ставку.

16:10

Если Центробанк будет действовать другими методами, может возникнуть ситуация как в «некоторых соседних странах», где инфляция держится «двухзначной величины» — Путин.

В качестве примера президент указал на «наших друзей в Турции».

16:09

Над нами еще «висит угроза инфляции» по оценке Центробанка, но тенденция положительная, есть «тенденция снижения» инфляции — Путин.

16:05

Слово снова взял Путин. Президент рассуждает об инфляции, заявил, что находится «в постоянном контакте» с председателем Центробанка.

16:00

Вдовин предложил нарастить объем программы инфраструктурных облигаций до 1 трлн рублей.

15:59

Вдовин отметил, что в строительстве автомобильных дорог за последние четыре года произошел наибольший рост.

15:58

Слово передали Игорю Вдовину.

15:56

Шохин говорит, что компании шли «ноздря в ноздрю». Все победители заслуженные.

15:55

Шохин показывает ролик о победителях премии «Лидеры ответственного бизнеса».

15:53

Шохин отметил, что нужно защищать инвесторов.

15:52

БРИКС намерен развивать свою валюту.

15:50

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес настаивает на принципах экологических требований, связанных с использованием наилучших технологий. Не все сейчас доступно, но Шохин призвал поощрять бизнес, который их использует.

15:48

Путин надеется, что Россия нормализует ситуацию с бизнесом и инвестициями.

15:41

Путин поблагодарил зрителей за терпение и внимание и завершил выступление.

15:40

Путин поздравил победителей премии «Лидеры ответственного бизнеса».

15:39

Гарантировать успех на годы вперед сможет только тот бизнес, который заботится о своих сотрудниках — Путин

15:38

Путин заявил, что успех будет на стороне того, кто инвестирует в научные разработки.

15:36

Путин регулярно посещает предприятия в разных регионах и видит, с каким энтузиазмом руководители и работники говорят о своей обновленной базе. Очевидно, такие инвестиции — вклад в улучшение условий труда специалистов и в развитие бизнеса.

15:35

Путин заявил, что в ближайшее 10 лет появятся 40 кампусов учебных заведений, где смогут подготовить востребованных специалистов.

15:34

Путин заявил, что кадров не хватает, поэтому бизнес и государство вместе работают по этому направлению.

15:33

Путин уточнил, что не нужно все производить в России, но стоит обеспечить приток квалифицированных кадров, чтобы они в полной мере проявили себя.

15:32

По словам президента, в России заметно снизилась молодежная безработица.

15:31

Путин пообещал направить дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки.

15:30

Путин заявил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников.

15:29

Сейчас правительство работает над масштабным этапом расчистки нормативной базы.

15:28

Путин отметил, что у предпринимателей много проблем. Он пообещал их последовательно решать, чтобы вести бизнес в России было удобно и безопасно.

15:27

Путин заявил, что государство будет и дальше поддерживать бизнес.

15:25

Путин назвал важным шагом для улучшения инвестиционного климата налоговую надстройку. Сейчас правительство работает над этим. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливую налоговую нагрузку.

15:20

Владимир Путин начал выступление.

12.24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на съезде РСПП будет объемным. Кроме того, глава государства в закрытом режиме проведет свободную беседу с членами правления союза.

11.30

По данным газеты «Ведомости», представители бизнеса рассчитывают обсудить с Путиным сохранность своей собственности и «изменение правил игры в целом». В частности, на мероприятии будут затронуты темы развития инфраструктуры и рынка труда, а также снятия транспортно-логистических ограничений во внешнеторговых отношениях. Кроме того, бизнесмены хотят обсудить налоговые льготы и «защиту от деприватизации».

11.00

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет в Москве 25 апреля. Темами для обсуждения, по заявлению организаторов, станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти в 2024 году, цели и задачи развития экономики России до 2030 года и роль бизнеса в их достижении. На мероприятии выступит президент России Владимир Путин.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Военная операция на Украине, день 792-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 792-й день
Россия может понизить дипотношения с Вашингтоном в случае конфискации ее активов
Политолог Марков рассказал, из-за кого могли арестовать Тимура Иванова
Президент РФ счел неуместными претензии к владельцам приватизированных заводов
Путин заявил о новом этапе послаблений для российского бизнеса
В Москва-Сити эвакуировали одну из башен
Назван точный счет матча ЦСКА — «Спартак»
Новости и материалы
Путин заявил о тенденции в сторону снижения инфляции в России
Пьяный ямалец ворвался в чужую квартиру и избил хозяйку, забывшую закрыть дверь
Российские врачи помогли женщине с «синдромом бабочки» родить здорового ребенка
В Казани пенсионерка решила помыть стекла и выпала из окна многоэтажки
В США не исключили, что выделенный пакет помощи Украине был последним
«Колорадо» предрекли успех с Георгиевым в воротах
Путин рассказал, как экономика РФ реагирует на вызовы
Сына экс-президента Армении задержали на протесте против делимитации с Азербайджаном
Жена Газманова показала их дочь, избегающую публичности: «Ее прекрасней нет»
Экс-футболист «Зенита»: непозволительно терять очки с «Рубином»
Биографию Паоло Пазолини выпустили в России с огромными цензурными плашками
Пенсионерка, оставшаяся без денег, ограбила с пистолетом банк
В Челябинске перенесли концерт Jony
Россияне стали чаще интересоваться речными круизами
Инсайдер показал все четыре модели iPhone 16 спереди и сзади
Путин призвал россиян работать над созданием уникальных сервисов и технологий
Путин призвал российских бизнесменов принять участие в ПМЭФ
Россиянке отрубило часть руки на производстве
Все новости
Восстанавливал Мариуполь, заработал 11 млрд за год. Что известно о фигурантах дела Иванова
Песков: начатые при Иванове строительные контракты будут продолжены
«Сложности отнюдь не технические»: каким оружием Россия может сбить ракеты ATACMS?
Полковник Ходаренок: у России есть все возможности для поражения ракет ATACMS
Герман Стерлигов назвал «еретиками» жену и трех детей. Они «вернулись в храм»
Бизнесмен Стерлигов объявил о расставании с женой и лишении сыновей наследства
Двоих военных задержали по подозрению в убийстве пятерых человек
Пекинский автосалон — 2024: новинки представили Great Wall, Geely, Chery, Hongqi, Volkswagen
Chery, Geely, Great Wall, Hongqi, JAC, Volkswagen представили новинки в Пекине
«Давление из Вашингтона»: МИД обвинил США в проблемах с полетами россиян в Мексику
Замглавы МИД Рябков: россияне не могут улететь в Мексику из-за давления США
«Почувствовала любовь и пересмотрела ценности». Фигуристке Ильиных – 30
Кто такой интроверт: особенности типа личности и основные характеристики
Какие сильные и слабые стороны у интровертов, как их отличить от экстравертов и социофобов
День весны и труда — 1 Мая: как появился праздник и что мы отмечаем в этот день
1 Мая: история и традиции праздника, его значение в разные годы
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по истории за пятый класс
Ответьте на несколько вопросов по истории и узнайте свою оценку
Омрачить День Победы и инаугурацию: каких ударов ожидать от ВСУ в майские праздники
Полковник Ходаренок: 7 и 9 мая Киев попытается нанести удары по объектам в тылу РФ
«Его очень тщательно проверяли»: как богатейший силовик России оказался за решеткой
Адвокат Зацаринский: в деле Иванова будет секретная информация об объектах и суммах
Трамп против США: почему суд над экс-президентом опасен для Обамы и Клинтона
Политолог Васильев предрек проблемы Байдену и Обаме из-за иска Трампа в ВС США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами