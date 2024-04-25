Путин выступает на съезде РСПП. Онлайн

С начала СВО международные транспортные холдинги «попытались задушить» транспортный бизнес и «внешние торговые потоки» России, закрыли доступ в порты, отозвали суда — Северилов
Выступает председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, тематика внешней экономики и логистики.
Заявил, что до 2022 года внешнеторговые маршруты российского бизнеса в основном контролировали зарубежные компании. Они «диктовали свои правила игры», монополизировали рынок, что «подрывало» суверенитет транспортной отрасли РФ.
Путин попросил высказаться вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Тот назвал облигации ДОМ.РФ очень востребованным механизмом, губернаторы «просто стоят в очереди». Отметил, что хорошо, если бы Центробанк снизил ставку.
Если Центробанк будет действовать другими методами, может возникнуть ситуация как в «некоторых соседних странах», где инфляция держится «двухзначной величины» — Путин.
В качестве примера президент указал на «наших друзей в Турции».
Над нами еще «висит угроза инфляции» по оценке Центробанка, но тенденция положительная, есть «тенденция снижения» инфляции — Путин.
Слово снова взял Путин. Президент рассуждает об инфляции, заявил, что находится «в постоянном контакте» с председателем Центробанка.
Вдовин отметил, что в строительстве автомобильных дорог за последние четыре года произошел наибольший рост.
Глава РСПП Александр Шохин заявил, что бизнес настаивает на принципах экологических требований, связанных с использованием наилучших технологий. Не все сейчас доступно, но Шохин призвал поощрять бизнес, который их использует.
Гарантировать успех на годы вперед сможет только тот бизнес, который заботится о своих сотрудниках — Путин
Путин регулярно посещает предприятия в разных регионах и видит, с каким энтузиазмом руководители и работники говорят о своей обновленной базе. Очевидно, такие инвестиции — вклад в улучшение условий труда специалистов и в развитие бизнеса.
Путин заявил, что в ближайшее 10 лет появятся 40 кампусов учебных заведений, где смогут подготовить востребованных специалистов.
Путин заявил, что кадров не хватает, поэтому бизнес и государство вместе работают по этому направлению.
Путин уточнил, что не нужно все производить в России, но стоит обеспечить приток квалифицированных кадров, чтобы они в полной мере проявили себя.
Путин заявил, что изъятие бизнеса оправдано только в случае недобросовестных действий собственников.
Путин отметил, что у предпринимателей много проблем. Он пообещал их последовательно решать, чтобы вести бизнес в России было удобно и безопасно.
Путин назвал важным шагом для улучшения инвестиционного климата налоговую надстройку. Сейчас правительство работает над этим. Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливую налоговую нагрузку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Путина на съезде РСПП будет объемным. Кроме того, глава государства в закрытом режиме проведет свободную беседу с членами правления союза.
По данным газеты «Ведомости», представители бизнеса рассчитывают обсудить с Путиным сохранность своей собственности и «изменение правил игры в целом». В частности, на мероприятии будут затронуты темы развития инфраструктуры и рынка труда, а также снятия транспортно-логистических ограничений во внешнеторговых отношениях. Кроме того, бизнесмены хотят обсудить налоговые льготы и «защиту от деприватизации».
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет в Москве 25 апреля. Темами для обсуждения, по заявлению организаторов, станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти в 2024 году, цели и задачи развития экономики России до 2030 года и роль бизнеса в их достижении. На мероприятии выступит президент России Владимир Путин.