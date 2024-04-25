Экс-зампред правительства Подмосковья задержана за взятку. Она курировала здравоохранение

Бывшая зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана за взятку не менее 150 миллионов рублей. Ее подозревают в незаконной помощи компаниям, занимающимся ремонтом подмосковных больниц.

Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана в Москве по подозрению в получении взятки. Стригункова в Московской области курировала блок здравоохранения. Она покинула свой пост в марте 2024 года по собственному желанию.

Экс-чиновницу подозревают в получении не менее 150 млн руб., сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Эти деньги выплачивались ей якобы в качестве благодарности от компаний, занимающихся ремонтом подмосковных больниц. В ходе обыска в ее доме нашли крупные суммы наличными, множество предметов роскоши и ценностей.

О предполагаемой коррупции чиновницы следствие узнало от бывшего замминистра здравоохранения Подмосковья Александра Захарова , сообщает «Коммерсантъ». В январе он был арестован Тверским райсудом Москвы по обвинению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

При обыске у него дома нашли крупные суммы денег. Кроме того, он имеет доходы в виде процентов от займов физическим лицам, а также от сдачи в аренду не менее семи квартир.

В результате было установлено, что деньги чиновник получал в виде откатов от компаний, занимающихся ремонтом подмосковных больниц. Признав вину, Захаров, по информации «Коммерсанта», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на Светлану Стригункову, которой якобы отдавал часть откатов. Сама она вину отрицает.

Кто такая Светлана Стригункова

Стригункова родилась 25 октября 1979 в городе Видное, Московская область. Окончила Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2001 году начала работать в правительстве Подмосковья в министерстве экономики. Дослужившись там до должности первого замминистра, в 2019 году Стригункова стала первым замглавы подмосковного министерства здравоохранения, которое через год возглавила сама.

С мая 2021 года она работала в должности зампреда правительства — министра здравоохранения региона, также курировала ЗАГС. В феврале 2022 года Светлана Стригункова стала первым зампредом подмосковного правительства, проработав в этой должности до марта 2024 года.