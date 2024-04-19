Сбежал в Россию к любовнице? Пропавший в Альпах немецкий миллиардер нашелся в Москве Прокуратура ФРГ возобновила расследование о пропаже владельца OBI Хауба

В Германии возобновили расследование, связанное с таинственным исчезновением совладельца сети магазинов OBI Карла-Эривана Хауба в Альпах в 2018 году. Немецкий телеканал RTL выпустил расследование, в котором утверждает, что миллиардер инсценировал свою гибель и сейчас проживает в Москве с женщиной, которая может быть связана с российскими спецслужбами.

Прокуратура Кёльна начала расследование по подозрению в даче ложных показаний Кристианом Хаубом, младшим братом миллиардера Карла-Эривана Хауба, сообщили РИА Новости в немецком ведомстве. В 2018 году Хауб-старший пропал на горнолыжном курорте в Альпах, его тело не найдено до сих пор. Спустя три года Хауб-младший заявил в суде, что его брат умер.

Немецкий телеканал RTL выпустил расследование, в котором предполагает, что Карл-Эриван Хауб инсценировал свою гибель в Альпах, а сейчас проживает в Москве с женщиной, которая может быть связана с ФСБ.

Карл-Эриван Хауб — один из богатейших людей Германии, бывший совладелец немецкой сети супермаркетов и розничной торговли Tengelmann Group (основной владелец магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI).

На момент исчезновения в 2018 году Forbes оценивал состояние 58-летнего бизнесмена в $6,4 млрд . После его пропажи Tengelmann Group возглавил его брат Кристиан Хауб.

Карл-Эриван пропал в апреле 2018-го на Маттерхорне, куда в одиночку отправился кататься на лыжах. Многодневные поиски успеха не принесли, и спустя три года он был признан погибшим.

«Работал на русских»

Телеканал RTL, который последние годы ведет расследование исчезновения миллиардера, предположил, что Хауб жив. Якобы его опознали камеры наблюдения в Москве.

Автор расследования Лиф фон Бёттихер выдвинула версию, что Хауб, возможно, «работал на русских».

«Он мог бы действовать как своего рода агент влияния России в Германии… Речь идет не об агенте в мягкой шляпе и плаще или о Джеймсе Бонде, а о влиянии на политику и экономику», — сказала Бёттихер.

«Его исчезновение произошло в то время, когда у Tengelmann дела шли очень плохо… и он расширял свою деятельность в России, например, с сетью магазинов OBI», — добавила расследовательница.

«Я уверена, что это был не несчастный случай на лыжах, а инсценированный побег», — заявила Бёттихер.

В расследовании говорится, что в Москве Хауб живет с Вероникой Ермиловой, которую авторы расследования подозревают в связях с ФСБ.

Кто такая Вероника Ермилова

Карл-Эриван Хауб 13 раз звонил на телефон Ермиловой за три дня до своего исчезновения в 2018 году, сообщает RTL. В предыдущие годы они тайно встречались в разных городах России, утверждают расследователи.

Вероника Ермилова руководила ивент-агентством в Санкт-Петербурге, которое организовывало катание на лыжах, пешие походы и альпинистские экскурсии для любителей активного отдыха.

Внутреннее расследование Tengelmann показало, что жизнь Хауба была тесно связана с Ермиловой, которая была примерно на 20 лет моложе бизнесмена и описывалась как «стройная, спортивная женщина с каштановыми волосами до плеч, темными глазами и открытой улыбкой».

Расследователи предположили, что она «может работать на российскую секретную службу ФСБ», хотя признали, что это «невозможно доказать».

Бёттихер предположила, что исчезновение Хауба в Швейцарии и предполагаемое появление в Москве могли быть результатом «теневых деловых операций»:

«Мы предполагаем, что бизнес с Россией или с российскими деловыми партнерами мог привести к неприятностям Карла-Эривана на Западе».

После выхода расследования RTL российские СМИ связались с Вероникой Ермиловой. Она заявила, что у нее с Карлом-Эриваном Хаубом были деловые отношения, но она ничего о нем не слышала с тех пор, как он пропал на Маттерхорне. Ермилова рассказала, что компания Хауба была клиентом компании, в которой она работала.

«Это все неправда, в моем окружении нет никаких миллиардеров, я замужем, у меня ребенок», — заявила Ермилова.

Она также сказала RT, что предстоит разобраться «откуда ноги растут» у этой истории, и она еще будет советоваться с юристами.

«Я не живу в Москве ни с каким миллиардером, это фейк», — ответила она на вопрос ТК «Звезда».