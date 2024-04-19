«Вы вообще никуда не сможете поехать». Чиновникам ужесточают правила выезда из России Reuters: российским чиновникам ужесточают правила выезда из страны

Российским госслужащим ужесточают правила выезда из страны за рубеж. Все больше чиновников не может выехать из России не только в «недружественные», но и в «дружественные» страны без одобрения ФСБ и специальных разрешений, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Власти России усложняют поездки за границу для некоторых чиновников из-за опасений, что иностранные страны попытаются получить доступ к государственным секретам, сообщили Reuters девять источников. ФСБ оказывает давление на сотрудников министерств, чтобы они вообще не покидали Россию, даже для посещения так называемых дружественных стран, которые не ввели санкции против Москвы, рассказали источники издания.

«Вы вообще никуда не сможете поехать, даже в Узбекистан или Беларусь на майские праздники, — сказал один из источников. — Вы можете выехать, только если у вас есть разрешение».

По его словам, под давлением ФСБ правительство запрещает сотрудникам различных ведомств выезжать куда-либо без специального разрешения.

Основной причиной ужесточения правил выезда из страны источники называют опасения, что российские чиновники могут за границей «оказаться в ловушке» и будут вынуждены выдать секреты, затрагивающие национальную безопасность .

Кроме того, чиновников могут просто задержать там, а затем экстрадировать на Запад или предложат сотрудничать.

Задержание в Лондоне в январе этого года бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова стало одним из поводов для ужесточения правил выезда из России, сказал один чиновник. Овсянников сейчас находится под залогом в Великобритании в ожидании суда.

Правила выезда различаются в разных госорганах «в зависимости от уровня допуска».

Например, пишет Reuters, обе палаты парламента принимают решения в каждом случае отдельно, а в администрации президента «больше свободы». Для некоторых закрыты даже «дружественные» страны.

Источник издания в Госдуме рассказал, что «сотрудникам нижней палаты», как называет их Reuters, запрещены любые поездки за границу и существует негласное правило, что любые запросы будут отклонены. «Я даже не могу поехать в Минск», — жалуется источник.

По словам одного из чиновников, из-за санкций и договоров об экстрадиции для сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии «реально существует» только 14 вариантов отдыха за границей. Большинство из них — бывшие республики Советского Союза, плюс Куба, Иран, Северная Корея и Сирия . Даже поездка в Китай под вопросом из-за проблем с экстрадицией.

Другой источник рассказал, что носителям гостайны на несколько месяцев запретили выезд за границу, как в «недружественные», так и в «дружественные» страны, если только нет веской причины вроде болезни или похорон.

Еще один собеседник Reuters сообщил, что чиновникам министерства финансов запретили все поездки за границу, кроме деловых. А один государственный чиновник, по информации этого человека, был вынужден уволиться после того, как стало известно, что его сын учится в США. По словам другого человека, для чиновников министерства энергетики свобода передвижения остается «на усмотрение руководителя».

Сотрудник госкомпании рассказал, что паспорта сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне, хранятся в специальном внутреннем отделе.