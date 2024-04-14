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Политика

Военная операция на Украине, день 781-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 781-й день

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Михаил Воскресенский/РИА Новости
Десять дронов сбиты над Краснодарским краем, пять над Черным морем. Минобороны РФ заявило, что за время конфликта уничтожило более 30 тыс. «средств воздушного нападения противника», включая самолеты и дроны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:52

Минобороны показало, как морпехи Черноморского флота уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра:

8:50

Удары ВСУ по ряду объектов Запорожской АЭС могут привести к ядерному инциденту, который затронет Украину и часть стран Восточной Европы — глава проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа

8:45

Впервые с 2022 года все энергоблоки ЗАЭС переведены в состояние «холодной остановки» — МАГАТЭ

Охлаждение реактора поможет в случае аварии, пояснил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что ситуация на предприятии «резко ухудшилась».

8:40

Ночью дроны атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове, пострадавших нет — глава ОВА Олег Синегубов

8:31

❗Число погибших при украинской бомбежке запорожского города Токмак выросло до 16 человек — губернатор региона Евгений Балицкий

Четыре тела вытащили из завалов, включая ребенка. Также один человек умер в больнице. Из 20 пострадавших 12 пациентов остаются в тяжелом состоянии.

Речь о последствиях атаки 12 апреля.

8:30

Для обеспечения «мирного неба» над городами страны ежедневно на боевое дежурство заступают более 3 тыс. человек — Минобороны РФ

8:29

За время конфликта Россия уничтожила более 30 тыс. средств воздушного нападения противника, включая самолеты тактической авиации, ракеты, реактивные снаряды РСЗО, дроны — Минобороны РФ

8:15

Ночью юг России атаковали украинские дроны:

- Пять беспилотников сбили над акваторией Черного моря около 6:30 мск.

- Десять БПЛА уничтожили над Краснодарским краем около 7:00 мск.

8:10

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 781-го дня специальной военной операции России на Украине.

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