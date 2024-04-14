Военная операция на Украине, день 781-й

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❗Число погибших при украинской бомбежке запорожского города Токмак выросло до 16 человек — губернатор региона Евгений Балицкий

Четыре тела вытащили из завалов, включая ребенка. Также один человек умер в больнице. Из 20 пострадавших 12 пациентов остаются в тяжелом состоянии.

Речь о последствиях атаки 12 апреля.