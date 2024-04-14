Военная операция на Украине, день 781-й

Минобороны показало, как морпехи Черноморского флота уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра:
Удары ВСУ по ряду объектов Запорожской АЭС могут привести к ядерному инциденту, который затронет Украину и часть стран Восточной Европы — глава проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа
⚡Впервые с 2022 года все энергоблоки ЗАЭС переведены в состояние «холодной остановки» — МАГАТЭ
Охлаждение реактора поможет в случае аварии, пояснил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что ситуация на предприятии «резко ухудшилась».
Ночью дроны атаковали объект критической инфраструктуры в Харькове, пострадавших нет — глава ОВА Олег Синегубов
❗Число погибших при украинской бомбежке запорожского города Токмак выросло до 16 человек — губернатор региона Евгений Балицкий
Четыре тела вытащили из завалов, включая ребенка. Также один человек умер в больнице. Из 20 пострадавших 12 пациентов остаются в тяжелом состоянии.
Речь о последствиях атаки 12 апреля.
Для обеспечения «мирного неба» над городами страны ежедневно на боевое дежурство заступают более 3 тыс. человек — Минобороны РФ
За время конфликта Россия уничтожила более 30 тыс. средств воздушного нападения противника, включая самолеты тактической авиации, ракеты, реактивные снаряды РСЗО, дроны — Минобороны РФ
⚡Ночью юг России атаковали украинские дроны:
- Пять беспилотников сбили над акваторией Черного моря около 6:30 мск.
- Десять БПЛА уничтожили над Краснодарским краем около 7:00 мск.