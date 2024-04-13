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Политика

Военная операция на Украине, день 780-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 780-й день

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Военнослужащие группировки «Центр» ведут стрельбу из артиллерийского орудия «Гиацинт-С» в ходе боевых действий на Авдеевском направлении спецоперации

Военнослужащие группировки «Центр» ведут стрельбу из артиллерийского орудия «Гиацинт-С» в ходе боевых действий на Авдеевском направлении спецоперации

Станислав Красильников/РИА Новости
Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине на условиях кредита. Украинцам необходимо готовиться к продолжительным отключениям света, заявил глава украинского Минэнерго Галущенко. Российские военные выполнили с полигона Капустин Яр испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты — предположительно, ее след видели в небе жители Волгоградской, Астраханской и Оренбургской областей, а также Дагестана. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:24

Российские войска выявляют заводы по производству беспилотников в глубине Украины и стараются уничтожить их и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих предприятий, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

9:17

Украинским военным не понравился новый закон о мобилизации, предложенный в Верховной раде страны после многих месяцев обсуждения, заявил офицер Вооруженных сил Украины Алексей Петров в эфире украинского телевидения.

9:02

Реакторная установка энергоблока №4 Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов», работы выполнены штатно, сообщают в пресс-службе.

8:56

Солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждается, что их посылают на уничтожение. С таким заявлением выступил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

8:41

8:33

Потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за прошедшие сутки составили 210 военнослужащих, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

8:20

Россия осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, сообщает Минобороны РФ.

8:12

Украинцам необходимо готовиться к продолжительным отключениям света и периодическим блэкаутам, среди прочего, начать покупать электрогенераторы, заявил министр энергетики республики Герман Галущенко.

8:05

Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредита.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 780-го дня специальной военной операции России на Украине.

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