Российские войска выявляют заводы по производству беспилотников в глубине Украины и стараются уничтожить их и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих предприятий, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Украинским военным не понравился новый закон о мобилизации, предложенный в Верховной раде страны после многих месяцев обсуждения, заявил офицер Вооруженных сил Украины Алексей Петров в эфире украинского телевидения.
Реакторная установка энергоблока №4 Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов», работы выполнены штатно, сообщают в пресс-службе.
Солдаты ВСУ охотнее переходят на российскую сторону, когда убеждается, что их посылают на уничтожение. С таким заявлением выступил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Потери Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за прошедшие сутки составили 210 военнослужащих, заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.
Россия осуществила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Капустин Яр, сообщает Минобороны РФ.
Украинцам необходимо готовиться к продолжительным отключениям света и периодическим блэкаутам, среди прочего, начать покупать электрогенераторы, заявил министр энергетики республики Герман Галущенко.
Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине, но лишь в качестве кредита.