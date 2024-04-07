Предвыборный плакат кандидата в президенты и нынешнего спикера Национального совета Петера Пеллегрини на улице в Братиславе

«На стороне мира, а не войны». Президентом Словакии станет противник помощи Украине Выборы президента Словакии выиграл противник военной помощи Украине

Новым президентом Словакии станет кандидат от правящей коалиции Петер Пеллегрини. Он выступает против поставок оружия Киеву и за скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта. Во втором туре председатель парламента победил кандидата от либеральной оппозиции Ивана Корчака. Избрание Пеллегрини укрепит власть пророссийского премьера Роберта Фицо.

Выборы президента Словакии выиграл председатель парламента Словакии, выдвиженец от входящей в правящую коалицию партии «Голос – социальная демократия» Петер Пеллегрини. Во втором туре Пеллегрини, который выступает против военной помощи Украине, обошел бывшего министра иностранных дел, проевропейского кандидата Ивана Корчака, который уже признал поражение.

Петер Пеллегрини – 53%



Иван Корчок – 47%



Явка – 61%

Должность президента в Словакии носит в основном представительский характер, а главная исполнительная власть принадлежит премьеру. Однако президент обладает правом вето и может применять его в отношении законов, принятых парламентом, ратифицирует международные договоры, является главнокомандующим вооруженными силами, назначает высших судей.

Представитель либеральной оппозиции Корчок поздравил Пеллергини: «Я разочарован. Но я спортсмен и умею принимать поражение. Поздравляю Петера Пеллегрини». При этом Корчок пообещал не забыть и не простить, как в ходе предвыборной кампании его соперник сделал из него «сторонника войны», обвиняя в желании затянуть конфликт на Украине.

Сам Петер Пеллегрини заявил, что сделает все, чтобы Словакия «всегда была на стороне мира, а не войны».

«И пусть меня критикует за это кто угодно и как угодно», — заявил он (цитата по ТАСС).

Избранный президент поблагодарил за поддержку премьер-министра Словакии Роберта Фицо: «Правительственная коалиция останется стабильной».

Он пообещал, что в президентском дворце «не возникнет оппозиционно-оппортунистический центр власти, который будет шкодить кабмину, шкодить государству за рубежом и который будет радоваться неудачам словацкого правительства», «как это было последние 10 лет».

В первом туре две недели назад ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать больше 50% голосов избирателей. Тогда победил Корчок (42,5%) вопреки прогнозам экспертов, которые до выборов отдавали победу Пеллегрини (37%).

Фицо в преддверии выборов поддержал Пеллегрини, назвав его «умеренным кандидатом, который понимает ценность мира» . Корчока глава правительства назвал «разжигателем войны, который без колебаний поддержит все, что ему скажут на Западе».

Правительственная коалиция Фицо, в которую входит партия Пеллегрини, прекратила поставки словацкого оружия на Украину, а сам премьер критиковал Запад по поводу конфликта на Украине.

Петер Пеллегрини разделяет эту позицию. Он выступает за нормализацию отношений с Россией и считает, что санкции против РФ оказались в большинстве неэффективными и негативно сказались на жителях Словакии. По его мнению, Украина не может вступить в НАТО.