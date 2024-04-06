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Политика

Военная операция на Украине, день 773-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 773-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
10 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью, сообщили в МО РФ. В подконтрольных Киеву Харькове, Запорожье и Хмельницкой области произошли взрывы, в Киевской области работала ПВО. По Украине нанесен удар с применением 32 ударных дронов и 6 ракет, сообщило Командование Воздушных сил ВСУ. Польша поднимала в воздух свою авиацию. Финляндия может принять решение об отправке военных на Украину, считает посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:53

08:46

Склад с боеприпасами поражен в Харькове в ходе ночного удара, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.

По его информации, также нанесен удар в районе ж/д вокзала Никополя Днепропетровской области, есть погибшие и раненые среди украинских военных.

08:38

Ночью в Киевской области работала противовоздушная оборона, сообщили в администрации столицы Украины.

08:34

Ночью под удар также попал подконтрольный Киеву Староконстантинов в Хмельницкой области, там расположен военный аэродром. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

08:30

Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил лодку Вооруженных сил Украины у правого берега Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:26

Финляндия в будущем может принять решение об отправке своих военных на Украину, Хельсинки будет ориентироваться на Вашингтон в этом вопросе. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

08:18

Оперативное командование Вооруженных сил Польши ночью поднимало в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за активности России. Об этом командование ВС Польши сообщило в соцсети X.

08:14

По Украине нанесен удар с применением 32 ударных дронов и шести ракет, сообщило Командование Воздушных сил ВСУ. Украинским средствам ПВО удалось сбить 28 БПЛА и три ракеты.

08:07

В подконтрольных Киеву Харькове, Запорожье и Хмельницкой области ночью произошли взрывы, в Киевской области работала ПВО. Об этом сообщили местные власти.

В Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, еще десять жителей ранены, сообщил мэр Игорь Терехов.

В Запорожье повреждены производственные здания, возник пожар, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

08:03

⚡️ Десять реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 773-го дня специальной военной операции России на Украине.

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