Военная операция на Украине, день 773-й

Склад с боеприпасами поражен в Харькове в ходе ночного удара, сообщает РИА Новости со ссылкой на «координатора николаевского подполья» Сергея Лебедева.
По его информации, также нанесен удар в районе ж/д вокзала Никополя Днепропетровской области, есть погибшие и раненые среди украинских военных.
Ночью в Киевской области работала противовоздушная оборона, сообщили в администрации столицы Украины.
Ночью под удар также попал подконтрольный Киеву Староконстантинов в Хмельницкой области, там расположен военный аэродром. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» уничтожил лодку Вооруженных сил Украины у правого берега Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Финляндия в будущем может принять решение об отправке своих военных на Украину, Хельсинки будет ориентироваться на Вашингтон в этом вопросе. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши ночью поднимало в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за активности России. Об этом командование ВС Польши сообщило в соцсети X.
По Украине нанесен удар с применением 32 ударных дронов и шести ракет, сообщило Командование Воздушных сил ВСУ. Украинским средствам ПВО удалось сбить 28 БПЛА и три ракеты.
В подконтрольных Киеву Харькове, Запорожье и Хмельницкой области ночью произошли взрывы, в Киевской области работала ПВО. Об этом сообщили местные власти.
В Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, еще десять жителей ранены, сообщил мэр Игорь Терехов.
В Запорожье повреждены производственные здания, возник пожар, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
⚡️ Десять реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ.