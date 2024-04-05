Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 772-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 772-й день

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Ночью российские системы ПВО сбили более 40 беспилотников, в регионе повреждена электростанция. Кроме этого, дроны атаковали Саратовскую, Курскую, Белгородскую области и Краснодарский край. Япония объявила о новых санкциях против России, введя запрет на экспорт 164 категорий товаров, в том числе моторное масло и аккумуляторы. «Общественное» сообщило о взрывах в Одесской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:44

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, что российские войска вошли в пригород Часова Яра.

08:42

Shot пишет, что обломки беспилотника упали на жилой дом в Морозовске, в результате чего погиб сторожевой пес по кличке Дозор.

08:40

08:37

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с газетой Politico заявил, что для страны наступает критический момент на фоне нехватки вооружений в ВСУ и продолжающихся в конгрессе США обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева.

08:33

РИА Новости выяснило, что производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию православных икон, начиненных взрывчаткой, — Хочбару Джамалову — прекращено.

08:30

❗️СК РФ усмотрел связь между терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и проведением СВО на Украине.

08:27

08:23

Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что ночью в городе прогремела серия взрывов.

08:21

Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Одесской области.

08:17

По данным The New York Times, страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза, несмотря на продвижение российской армии и угрозу больших территориальных потерь для Украины.

08:15

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню достойно и по делу. По ее словам, Макрон посчитал, что Шойгу говорил «вычурно и угрожающе».

«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу — перечитайте сообщение министерства обороны РФ. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — добавила Захарова.

08:13

08:09

Япония объявила о новых санкциях антироссийских санкциях, введя запрет на экспорт 164 категорий товаров. В них в том числе входят литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло для автомобилей, термостаты, нитроцеллюлозные продукты и деревообрабатывающие станки. Также с 10 мая Япония запретит импорт российских алмазов.

08:07

По данным МО РФ, за ночь один беспилотник перехватили над Саратовской областью, один над Курской, один над Белгородской и шесть над Краснодарским краем.

08:05

⚡️В Морозовском районе Ростовской области российские средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА, уничтожив 40 целей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев. В результате атаки повреждена электроподстанция, ведутся работы по ее восстановлению.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 772-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Губернатор Мурманской области опубликовал первое видео после нападения
Следственный комитет получил данные из телефонов обвиняемых в теракте в «Крокусе»
Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника
В отношении напавшего на губернатора Чибиса возбудили уголовное дело
Задержанный объяснил, зачем он напал с ножом на губернатора Мурманской области Чибиса
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Следователи усмотрели связь между терактом в «Крокусе» и проведением СВО
Новости и материалы
Рогов заявил, что ВСУ превращают Орехово во вторую Авдеевку
На Урале неизвестный преследовал школьницу до подъезда и попал на камеру
Тренер «Трактора» призвал игрока соперника бояться в следующем матче
Несколько дронов-камикадзе атаковали Курскую область
Производство по одному из фигурантов дела об иконах со взрывчаткой прекращено
Россиянам рассказали, как выбрать прибор для измерения кровяного давления
Кардиолог Концедайло: узкая манжета повышает результат измерения давления
Шайба Овечкина не помогла избежать «Вашингтону» разгрома в матче НХЛ
Американский журналист упрекнул проспавшего свое выступление Байдена
В Киеве считают, что для Украины наступает критический момент
В ДНР сообщили, что российская армия близка к нарушению ротации ВСУ в Часове Яре
Минкультуры объяснило отказ в прокате нового фильма Гая Ричи
В США заявили, что лидеры НАТО приняли решение по вступлению Украины в альянс
Раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных
Советник главы ДНР заявил, что российские военные находятся в пригороде Часова Яра
МЧС сообщило об обстреле села в Белгородской области
Риз Уизерспун снимается в новом сериале «Блондинка в законе»
Россиян предупредили о мошеннических атаках от имени стримера Mellstroy
Трамп обозвал Байдена идиотом
Все новости
Япония ввела новые масштабные ограничения на экспорт в Россию
Мошенники стали в пять раз чаще атаковать российских пользователей Telegram
На губернатора Мурманской области напали с ножом. Он в реанимации
Мурманский губернатор Чибис перенес операцию после ранения ножом
Служба по призыву и гендерная нейтральность. Как изменится армия ФРГ
Германия представила самую радикальную реформу бундесвера с Холодной войны
Из сырой крови, со слюной и спермой. Какие из этих супов существуют?
Назовите ингредиенты этих «странных» супов
«Мы не собираемся воевать»: страны НАТО создали совместную миссию на Украине
Глава МИД Польши Сикорский: члены НАТО создали совместную миссию на Украине
«Я возненавидел все человечество»: 30 лет без Курта Кобейна
И смешно, и угрожающе: Макрон оценил заявления Шойгу в разговоре министров обороны
Макрон заявил о намеке России на причастность Парижа к теракту в «Крокусе»
«За что задержан, знаешь?»: ФСБ поймала трех новых пособников террористов из «Крокуса»
ФСБ опубликовала кадры признания задержанных пособников террористов из «Крокуса»
Что такое гештальт? Зачем его закрывать и как делать это правильно
Что значит «закрыть гештальт» и почему важно это делать: советы психотерапевта
«Золото Умальты»: однажды в... Хабаровском крае
В прокат вышел фильм «Золото Умальты» с Александром Самойленко
Уроженца Чечни доставили в полицию Москвы в день теракта в «Крокусе». В тот же день он покончил с собой
Омбудсмен Солтаев: погибший Асхаб Успанов не связан с терактом в «Крокусе»
Лягушки-прыгуны, лепестки и «умные» самострелы: насколько разными бывают мины
День просвещения по вопросам минной опасности и разминирования отмечается 4 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами