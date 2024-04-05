Военная операция на Украине, день 772-й

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню достойно и по делу. По ее словам, Макрон посчитал, что Шойгу говорил «вычурно и угрожающе».

«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу — перечитайте сообщение министерства обороны РФ. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — добавила Захарова.