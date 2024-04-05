Военная операция на Украине, день 772-й

Советник главы ДНР Ян Гагин рассказал РИА Новости, что российские войска вошли в пригород Часова Яра.
Shot пишет, что обломки беспилотника упали на жилой дом в Морозовске, в результате чего погиб сторожевой пес по кличке Дозор.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в беседе с газетой Politico заявил, что для страны наступает критический момент на фоне нехватки вооружений в ВСУ и продолжающихся в конгрессе США обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева.
РИА Новости выяснило, что производство по одному из фигурантов дела о провозе с Украины в Россию православных икон, начиненных взрывчаткой, — Хочбару Джамалову — прекращено.
❗️СК РФ усмотрел связь между терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и проведением СВО на Украине.
Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале, что ночью в городе прогремела серия взрывов.
По данным The New York Times, страны НАТО не предложат Украине вступить в альянс на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза, несмотря на продвижение российской армии и угрозу больших территориальных потерь для Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что министр обороны России Сергей Шойгу говорил с французским коллегой Себастьяном Лекорню достойно и по делу. По ее словам, Макрон посчитал, что Шойгу говорил «вычурно и угрожающе».
«Не «вычурно и угрожающе», а достойно и по делу — перечитайте сообщение министерства обороны РФ. Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — добавила Захарова.
Япония объявила о новых санкциях антироссийских санкциях, введя запрет на экспорт 164 категорий товаров. В них в том числе входят литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло для автомобилей, термостаты, нитроцеллюлозные продукты и деревообрабатывающие станки. Также с 10 мая Япония запретит импорт российских алмазов.
По данным МО РФ, за ночь один беспилотник перехватили над Саратовской областью, один над Курской, один над Белгородской и шесть над Краснодарским краем.
⚡️В Морозовском районе Ростовской области российские средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА, уничтожив 40 целей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев. В результате атаки повреждена электроподстанция, ведутся работы по ее восстановлению.