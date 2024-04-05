Служба по призыву и гендерная нейтральность. Как изменится армия ФРГ Германия представила самую серьезную реформу бундесвера с холодной войны

На фоне двухлетних боевых действий на Украине Германия решила серьезно реформировать свои вооруженные силы. Ключевыми новшествами станут возвращение службы в армии по призыву, который отменили в 2011 году, кибервойска и гендерная нейтральность в рядах вооруженных сил.

Германия представила самые серьезные военные реформы со времен «холодной войны», включая возможное возрождение призывной службы в армии. Выступая 4 апреля в Берлине по случаю 75-летия НАТО, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что подписал приказ о реорганизации немецкой армии «сверху донизу».

«Это знаковая реформа. Наша цель — реструктурировать бундесвер (вооруженные силы Германии. – прим. «Газеты.Ru») таким образом, чтобы он был в наилучшем положении в случае обороны, в случае войны, — заявил Писториус. — Никто не должен думать о нападении на территорию НАТО — это то, что мы [хотим] донести».

Новые меры, как пишет Financial Times (FT), являются частью больших изменений в отношении Германии к своим вооруженным силам. Они отражают то, что канцлер Олаф Шольц назвал «поворотным моментом» в политике безопасности после начала российской военной операции на Украине два года назад.

Как изменится бундесвер

Единое оперативное командование возьмет на себя управление четырьмя новыми компонентами родов войск, при этом кибервойна будет поставлена на один уровень с наземными, воздушными и морскими операциями.

По словам Писториуса, ключевым требованием министерства обороны является готовность бундесвера к службе по призыву, если ее решат вернуть после отмены в 2011 году.

Предложение министерства о модели службы в армии будет представлено в ближайшие недели.

Вероятной для Германии считается так называемая скандинавская модель, в которой любая военная служба фактически будет добровольной и гендерно нейтральной, как, например, в Швеции.

Министр обороны заявил, что эти меры восстановят бундесвер «для решения нового, старого вызова».

«Быстрые решения»

Новый подход привел к значительному увеличению расходов Германии на оборону, причем крупнейшая экономика Европы в этом году достигла целей НАТО по расходованию 2% ВВП на оборону (чего так требует Дональд Трамп от всех участников альянса) впервые за десятилетия, сообщает FT.

У Германии одна из крупнейших армий в НАТО, в которой служат 182 000 мужчин и женщин. Однако структура слишком разрослась: в бундесвере два оперативных командования, шесть военных организационных подразделений и 27 отдельных органов планирования и координации.

По словам Бориса Писториуса, реформы позволят бундесверу принимать «быстрые решения» и дадут немецким министрам, а также союзникам по НАТО более четкое и прямое взаимодействие с военным командованием.

Повышение кибервозможностей и объединение различных существующих компонентов вооруженных сил в четыре четких направления также сделают более дешевым и эффективным выполнение крайне необходимых технических обновлений для ведения будущей войны, сказал он, указав на войну на Украине как на инструмент обучения.

«В Украине нет войны и почти никакой боевой ситуации, где возможности цифрового управления и контроля не играют центральной роли в обеспечении [выигрыша] битвы», — сказал министр обороны Германии.

Какие преимущества и недостатки есть у призывной и контрактной армии и как на позицию Берлина повлияла российская военная операция, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.