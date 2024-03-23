Иван vs Петера: Словакия выбирает президента и будущее в западном клубе

В Словакии открылись избирательные участки на выборах президента. В первом туре участвуют девять кандидатов, но фаворитов всего два — экс-глава МИДа Иван Корчок и спикер парламента Петер Пеллегрини. В западных СМИ опасаются, что исход голосования может закрепить пророссийский вектор политики Словакии, а оппозиция бьет тревогу из-за риска превращения страны во вторую Венгрию. Чего ждать от выборов и в каком результате заинтересована Москва — в материале «Газеты.Ru».

В Словакии 23 марта начался первый тур президентских выборов. В голосовании официально участвуют девять кандидатов: выпускник МГИМО, дипломат Ян Кубиш, экс-глава МИДа Иван Корчок, лидер партии «Венгерский альянс» Кристиан Форро, глава крайне правой партии «Наша Словакия» Мариан Котлеба, спикер парламента Петер Пеллегрини, историк Патрик Дубовский, бывший председатель Верховного суда Штефан Гарабин, полицейский Милан Налик и экс-премьер Игорь Матович.

По опросам, свыше 5% поддержки набирают всего три кандидата и два из них явные фавориты президентской гонки. Так, по мартовскому исследованию Ipsos, лидирует Пеллегрини с 37,5%, на втором месте Корчок с 36,3%, а замыкает тройку лидеров Гарабин с 13,1% (к слову, один из немногих европейских политиков, поддержавших СВО). Согласно опросу, в случае выхода спикера парламента Словакии и экс-главы МИДа во второй тур победа будет на стороне первого — за Пеллегрини готовы проголосовать 54,5% против 45,5% за Корчока.

Отложенная интрига

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что первый тур выборов, скорее всего, пройдет без неожиданностей, но пока сложно сказать, кто одержит победу во втором. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), доктор исторических наук Оксана Петровская считает, что многие ставят на победу Пеллегрини, но все может измениться.

«Основных кандидатов два — Пеллегрини и Корчок. Вероятно, ни один из них не сможет победить за один тур, поэтому будет второй. Оба кандидата вполне конкурентоспособны. Многое будет зависеть от того, кому отдадут голоса те, кто сойдет с дистанции после первого тура», — пояснила эксперт.

В свою очередь доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заметил, что исход второго тура будет зависеть от явки на выборах и нескольких других факторов:

«Во-первых, есть у словаков привычка стараться не класть все яйца в одну корзину. То есть если у власти [премьер-министр Роберт] Фицо, то президента надо избрать какого-то другого. Впрочем, у них только что был опыт с президентом и премьер-министром из прозападного лагеря. Воспоминание свежее, поэтому у Пеллегрини опять-таки больше шансов.

Во-вторых, важное значение будут иметь дебаты кандидатов между турами.

В-третьих, за кого проголосуют словацкие венгры. Их примерно 10% и к кому они склонятся, тот и может стать победителем».

Венгерский флер

Пеллегрини — не только спикер парламента, но и бывший премьер, выходец из партии Фицо «Курс — социальная демократия». Четыре года назад он основал собственную политическую силу под названием «Голос». По итогам парламентских выборов 2023 года вошел в правящую коалицию вместе с Фицо. Считается условно нейтральным кандидатом, устраивающим одновременно пророссийских и прозападных политиков. Более того, он прямо обещал работать над сохранением хороших отношений с ЕС и НАТО.

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Корчок — представитель прошлого руководства, потерпевшего поражение в рамках голосования. Помимо поста министра иностранных дел, политик не один год занимал должность посла Словакии в США. Дипломат олицетворяет прозападный курс во всех сферах, в том числе критикуя отказ новой власти от военной помощи Украине на фоне продолжения специальной военной операции России.

С точки зрения обозревателей Bloomberg, приход к власти Фицо привел к пророссийскому сдвигу в политике Словакии и победа Пеллегрини может помочь закрепить новое положение вещей . Разделяет эти опасения и словацкая оппозиция, к примеру экс-премьер Эдуард Хегер, уступивший пост Фицо после выборов.

«Президентские выборы решат, действительно ли Словакия останется в западном клубе или присоединится к Венгрии и Белоруссии. Наше новое правительство повернуло Словакию на сторону Кремля», — отметил Хегер.

По мнению Петровской, страхи словацкой оппозиции по поводу того, что Братислава может стать новым Будапештом не беспочвенны. Она пояснила, что выигрыш Пеллегрини даст Фицо почти полный контроль, вне его влияния останется Конституционный суд, который можно будет со временем прибрать к рукам.

«Политик будет подыгрывать премьеру, хотя и позиционирует себя как прозападный. Если нынешний президент Зузана Чапутова блокировала внутренние реформы, которые Фицо хотел провести, то Пеллегрини их наверняка поддержит. Это, вероятно, ухудшит отношения Словакии с руководством Евросоюза, сблизив Братиславу с Венгрией», — полагает эксперт.

Однако Трухачев считает, что новой Венгрии из Словакии не получится из-за личности Пеллегрини: политик в большей степени встроен в европейскую повестку, в том числе безоговорочно поддерживает санкции против России по Украине, а по поводу вооружения Киева кандидат не говорит ни да, ни нет.

«То есть второй Венгрии не будет. Орбан контролирует все — парламент, президента и правительство. В Словакии правительство состоит из трех довольно разных политических партий, президент в случае победы Пеллегрини все равно будет отличаться от премьера. Более того, Братислава в большей степени ориентируется на Чехию, чем на Венгрию, несмотря на ссоры с Прагой в последнее время. Союз с Орбаном возможен лишь ситуативный против Евросоюза», — заключил эксперт.

Кто нужен России

Словакия — парламентская республика, полномочия президента здесь сильно ограничены. Фактически глава государства выполняет церемониальные функции, посещает другие страны и присутствует на международных мероприятиях. Формально президент назначает премьера и состав Конституционного суда. Влиять на политику он может лишь с помощью права вето в парламенте, обойти его можно только большинством в две трети голосов.

Петровская отметила, что даже в таких условиях результат голосования в Словакии имеет значение для России, поскольку Пеллегрини все-таки меньшее зло, чем Корчок:

«Последний представляет либеральные партии и является прозападным политиком. Корчок возьмет совершенно иной курс, препятствуя Фицо в его деятельности, в том числе сдержанной политике по украинскому направлению. Нельзя сказать, что президент в Словакии обладает огромными полномочиями, но при желании может препятствовать премьеру».

С этим отчасти согласен и Трухачев. По его мнению, Корчок в случае своей победы будет насколько возможно торпедировать решения Фицо, объединяясь с руководством Чехии.

«Как президент он сможет дать согласие на то, чтобы Прага использовала Словакию как транзитную территорию для поставки вооружений Украине. Чехии с ее огромным военно-промышленным комплексом есть чего передать Киеву. Пеллегрини, вероятно, сильно настаивать на этом не станет, он к России относительно нейтрален», — подчеркнул эксперт.