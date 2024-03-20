На вертолетах в Доминикану: как американцы бегут с Гаити США начали эвакуацию чартерными вертолетами своих граждан с Гаити

Соединенные Штаты приступили к эвакуации своих граждан с Гаити, где продолжаются беспорядки и введено чрезвычайное положение. Покинуть страну собираются до 1600 человек, при том, что за сутки американцы могут вывезти не более 30-ти. Ранее Вашингтон эвакуировал персонал своего дипломатического представительства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

США приступают к эвакуации американских граждан с Гаити, сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«По состоянию на 20 марта правительство США содействует безопасному выезду американских граждан из Порт-о-Пренса, Гаити.

Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи», — цитирует Патела ТАСС.

В Госдепе добавили, что ответственность за дорогу из Санто-Доминго в США будут нести сами эвакуируемые.

Более полутора тысяч

По последним данным, улететь с Гаити хотят до 1600 человек. Именно столько заполнили онлайн-форму с просьбой предоставить информацию о возможном отъезде. По словам Патела, не все из этих людей просили помощи при выезде из страны, некоторые просто интересовались общей информацией об обеспечении их безопасности.

Первый борт уже доставил более 15 человек в Санто-Доминго в Доминиканской Республике, передает Reuters.

За сутки могут быть эвакуированы вертолетами не более 30 граждан США.

Ранее авиакомпания Sunrise Airways также объявила, что 25 марта организует спецрейсы между городом Кап-Аитьен на северном побережье страны и Майами.

На прошлой неделе США эвакуировали персонал своего посольства с Гаити на фоне беспорядков. «На борту военного самолета не было ни одного гражданина Гаити», — сообщило Южное командование ВС США.

Беспорядки в стране

Вечером 3 марта правительство Гаити объявило чрезвычайное положение, в стране был введен ночной комендантский час. 8 марта местные банды напали на несколько правительственных зданий в центре Порт-о-Пренса и его окрестностях, а также здание МВД и полицейское управление. 9 марта банды атаковали президентский дворец в столице страны Порт-о-Пренсе.

К настоящему моменту вооруженные группировки захватили большую часть столицы, а правозащитники сообщают о массовых убийствах и похищениях людей.

По данным Организации Объединенных Наций, за последние дни около 15 тысяч жителей Гаити стали беженцами.

19 марта в столице Гаити сгорела национальная тюрьма. Связано ли ЧП с беспорядками – неизвестно.

Накануне пограничную службу США привели в режим особой готовности из-за большого наплыва беженцев с Гаити, пишет New York Post. Вашингтон при этом пообещал принимать абсолютно всех беженцев «из-за нестабильности в стране». Тем не менее, власти штата Флорида высказали опасения, что наплыв гаитян снизит возможности реагировать на «другой трафик».