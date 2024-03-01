«Присоединяйся ко мне, а я — к тебе». Байден предложил Трампу объединить усилия на границе Байден и Трамп посетили города в Техасе на границе с Мексикой

Джо Байден и Дональд Трамп в один день посетили соседние города в Техасе на границе с Мексикой. Нынешний президент заочно призвал бывшего к сотрудничеству в разрешении затянувшегося миграционного кризиса на южной границе США. Трамп же опять раскритиковал Байдена, обвинив его в наплыве «преступников-нелегалов», и назвал худшим президентом в истории страны.

Байден и Трамп в четверг 29 февраля посетили в штате Техаса города на границе с Мексикой: действующий президент – Браунсвиль, бывший — Игл-Пасс. Они приехали на фоне серьезного миграционного кризиса на южной границе и в разгар президентской гонки в преддверии супервторника 5 марта, когда праймериз пройдут одновременно в 15 штатах.

В своем выступлении Байден выразил пограничникам благодарность, пообещал предоставить больше ресурсов и раскритиковал Трампа за его противодействие проекту финансирования, предложенному демократами для усиления границы.

Трамп, в свою очередь, охарактеризовал миграционный кризис в США как «вторжение Джо Байдена», обвинив в многочисленных преступлениях в США мигрантов и президента, который пускает их в США.

«Мы можем сделать это вместе»

Байден призвал Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы.

«Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне, а я присоединюсь к тебе, чтобы указать конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы. Мы можем сделать это вместе», — заявил Байден (цитата по РИА Новости).

Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей не может принять новые законопроекты об охране границы, что, в свою очередь, тормозит согласование помощи Украине и Израилю.

В Республиканской партии отметили, что несмотря на миграционный кризис в стране, Байден посетил южную границу лишь второй раз за весь срок своего президентства. В Белом доме сообщили, что президент отправился в Техас, чтобы предметно ознакомиться с ситуацией на южной границе и заслушать работающих там сотрудников силовых ведомств.

«Ты смотришь на них – и видишь воинов»

Дональд Трамп в своем параллельном выступлении в Техасе раскритиковал Джо Байден, который, по мнению экс-президента, позволяет людям из тюрем и психбольниц нелегально попадать в США.

«Эти люди, которые приезжают в нашу страну, они из тюрем и сумасшедших домов, и они террористы. Это настоящее вторжение.

Байден ужасный президент, худший президент в истории нашей страны, возможно самый некомпетентный президент, который у нас когда-либо был», — заявил Трамп (цитата по ТАСС).

Экс-президент заявил, что прибывшие в страну мигранты совершили в прошлом году тысячи преступлений, и возложил вину за это на действующего главу государства. По информации Трампа, в прошлом году почти половину всех арестованных преступников-нелегалов обвинили в более 30 тыс. нападений: 3 тыс. грабежей, 6,9 тыс. краж, 7,5 тыс. преступлений, связанных с оружием, 4,3 тыс. сексуальных преступлений, 600 похищений, 1,7 тыс. убийств. «Джо — это кровь бесчисленных невинных жертв», — заявил Трамп.

«Байден позволяет тысячам и тысячам людей прибывать сюда из Китая, Йемена, Конго, Сирии и других наций, многие из которых не очень к нам дружелюбны. Целыми колоннами идут мужчины в возрасте, когда они могут принимать участие в боях, ты смотришь на них – и видишь воинов », – сказал Трамп.

К концу нынешнего срока Байдена, по прогнозу Трампа, число нелегалов может достигнуть 15-18 млн. «Люди прибывают, они думают, что получат медицинскую помощь. А наши солдаты, наши ветераны – о них не заботятся, но заботятся о нелегалах», – добавил бывший президент.

Дональд Трамп ранее обещал немедленно закрыть границу США в случае своей победы на президентских выборах 5 ноября.

Техас продолжит высылать

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Самая напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры на границе. Борясь с наплывом нелегалов, Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.

«До тех пор, пока Джо Байден не активизирует свои усилия и не станет выполнять свою работу, Техас продолжит отправлять этих мигрантов в города-убежища по всей территории Соединенных Штатов», — заявил Эбботт, выразив надежду на победу Трампа на ноябрьских выборах.