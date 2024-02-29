«Здоровый, активный и крепкий мужчина». Байден прошел медобследование

Джо Байден в состоянии исполнять свои обязанности, говорится заключении его личного терапевта по итогам медобследования. У главы государства выявлено несколько заболеваний, среди которых апноэ во сне и спинной артрит, но они «находятся под контролем». Медосмотр не включал проверку умственных способностей самого пожилого президента США, потому что он «проходит проверку на умственные способности каждый день».

«Президент Байден – здоровый, активный и крепкий 81-летний мужчина. Он по-прежнему чувствует себя достаточно хорошо и в состоянии исполнять свои обязанности, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего», — говорится в заключении личного врача Байдена Кевина О'Коннора по итогам планового медобследования президента. Документ опубликовал Белый дом.

Согласно заключению, у Джо Байдена выявлено обструктивное апноэ во сне (остановка дыхания во время сна), спинной артрит, гиперлипидемия (аномально повышенный уровень липидов в крови) и гастроэзофагеальный рефлюкс, что является одним из заболеваний желудочно-кишечного тракта и проявляется в виде «учащенного прочищения горла». О'Коннор заверил, что эти заболевания «стабилизированы и находятся под контролем». Черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция находятся в норме; тремор, синюшность, цианоз и отеки отсутствуют.

«Президент чувствует себя хорошо, медицинское обследование в этом году не выявило новых беспокойств», — говорится в заключении терапевта президента.

Сам Байден сказал журналистам, что результаты медобследования «ничем не отличаются от прошлогодних». Год назад терапевт предоставил краткое заключение о том, что американский президент здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.

Умственные способности

Медосмотр не включал проверку умственных способностей Байдена, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: «Президенту не нужна проверка умственных способностей». «Это не моя оценка. Это оценка врача президента. Такова также оценка невропатолога», — сказала Жан-Пьер (цитата по ТАСС).

По ее словам, врач Байдена считает, что президент США «проходит проверку на умственные способности каждый день», исполняя свои служебные обязанности. Это «труднее, чем любая 15-минутная клиническая проверка», заявила Жан-Пьер.

Выборы

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Джо Байден не планирует следовать примеру лидера республиканского меньшинства в сенате конгресса Митча Макконнелла и намерен продолжать выполнять свои обязанности. В среду 82-летний Макконнелл объявил, что в ноябре оставит свой пост.

«Президент говорит начистоту. Он заявлял, что хочет продолжать работать на благо американцев, как делал это последние три года», — сказала Жан-Пьер, отметив успехи администрации Байдена в экономике, здравоохранении и борьбе с климатическими изменениями.

81-летний Джо Байден является самым пожилым президентом в истории США . В последние месяцы в американских СМИ все чаще поднимается вопрос, достаточно ли Байден здоров, чтобы баллотироваться на второй срок. Некоторые товарищи по Демократической партии призывают его выйти из предвыборной гонки.

Бывшему президенту США, республиканцу Дональду Трампу 77 лет. Он почти наверняка выиграет праймериз и станет кандидатом от Республиканской партии. Трамп называет Байдена «дряхлым криводушным Джо» и обещает освободить «захваченную в плен страну от его банды тиранов, стремящихся уничтожить американскую свободу».

Выборы президента США пройдут 5 ноября.