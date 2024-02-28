Участники акции протеста против экономического давления со стороны Молдовы на Приднестровье на площади Суворова в Тирасполе, 24 января 2024 года

«С учетом проживания более 220 тыс. россиян»: какой помощи хочет Приднестровье от Москвы? Приднестровье попросило РФ о помощи в связи с блокадой со стороны Молдавии

В Приднестровье впервые за почти 20 лет собрали съезд депутатов всех уровней. Прошлый раз он решил провести референдум, по итогам которого жители проголосовали за будущее присоединение к России. Сейчас съезд выпустил декларацию с призывом к РФ о помощи. О какой именно, «Газете.Ru» рассказала вице-спикер парламента Приднестровья Галина Антюфеева.

Чего хочет Приднестровье?

Съезд депутатов всех уровней непризнанного Приднестровья (ПМР) попросил Госдуму и Совфед России о помощи из-за «давления Молдавии», передал телеканал ТВС Приднестровье.

«Решено обратиться... с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», — говорится в декларации, которую принял съезд.

О какой именно защите речь, не уточняется. В Приднестровье находятся российские миротворцы и оперативная группа российских войск (ОГРВ), которые охраняют более 20 тыс. тонн боеприпасов на складах (остались после вывода советских войск из стран Восточной Европы). Всего в регионе около 1,7 тыс. военных РФ.

Прежде всего, Приднестровью нужна гуманитарная помощь, пояснила «Газете.Ru» зампредседателя Верховного совета ПМР Галина Антюфеева.

«Без нее (гуманитарной поддержки. — «Газета.Ru») сложно будет справиться, нереально. Бюджет теряет огромные поступления, хотя молдавские политики заявляют, что все должны быть в равных условиях, одинаково платить, но им оказывается огромная помощь Евросоюза. Молдова сама от нас отказалась», — сказала депутат.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев уточнил, что Тирасполь просит Москву «активизировать» политико-дипломатические меры. Он добавил, что РФ «надо учитывать» большое количество российских граждан, которые тут живут:

«Конечно, все эти граждане, люди надеются и рассчитывают, что Россия продолжит активное свое участие в процессе урегулирования для того, чтобы не допустить срыва переговорного процесса».

Антюфеева подчеркнула, что съезд не просит о признании Приднестровья со стороны России или других стран. Накануне она говорила, что также нет речи о присоединении Приднестровья к России. Педалирование этой темы вице-спикер назвала провокацией.

«Я думаю, это просто нагнетание. Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, об этом пишут», — высказалась вице-спикер.

Она добавила, что сейчас «сложная обстановка», военные действия на Украине, у Приднестровья «масса других проблем», поэтому просить о присоединении к России было бы «невероятной глупостью». Зампредседателя Верховного совета заявила, что власти региона должны «сохранять мир на нашей земле». Съезд — это деловой форум, а не «ажиотажный цирк», поэтому здесь не будут «звучать громкие лозунги в стиле экстрима», обещал депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

Приднестровье также обратилось по итогам съезда к ООН, Европарламенту, международному Красному Кресту и ОБСЕ. ООН попросили учесть «неотъемлемые права приднестровского народа», пресечь действия Молдавии, которая нарушает их, и не допустить провокаций, аналогичного хотят от ЕС. От ОБСЕ ждут, что организация повлияет на Кишинев и позволит вернуться к «адекватным переговорам». Красный Крест призвали обеспечить условия для соблюдения «социально-гуманитарных прав» жителей Приднестровья — по заявлениям приднестровской стороны, Молдавия блокирует ввоз в регион лекарств и медицинского оборудования.

Всего в съезде участвовали 620 делегатов из 632 избранных, из них больше всего (381) депутатов сел и поселков. Собрание проходило во Дворце республики в Тирасполе, столице непризнанного государства.

Съезд депутатов всех уровней созывали в Приднестровье с момента провозглашения независимости в 1990 году шесть раз, последний — в 2006 году. Тогда по итогам провели референдум, где 97% поддержали объявление независимости и «последующее свободное присоединение» к России.

«Ситуация очень тяжелая»

Вопрос о помощи Приднестровью должен решать Совбез РФ, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Сегодняшняя ситуация очень тяжелая для Приднестровья с учетом того, что на Молдавию давит Румыния, на Румынию – НАТО для того, чтобы создать еще одну точку эскалации, точку боестолкновения рядом с той территорией или на той территории, где проживают в том числе большинство граждан Российской Федерации», — считает он.

Водолацкий добавил, что Россия не должна допустить «провокаций англосаксов» в Приднестровье.

Молдавия не видит опасности «эскалации и дестабилизации» из-за обращения к России, сообщил пресс-секретарь молдавского кабинета министров Даниэл Водэ. Он отметил, что Тирасполь разделяет «цели сохранения мира и безопасности».

«Эта пропагандистская кампания вокруг так называемого события [съезда депутатов] не заслуживает внимание зарубежных журналистов», — прокомментировал Водэ.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ отмечал, что включение Приднестровья в состав России в любом случае ни на что не повлияет, потому что Москва и так контролирует регион и держит там войска. Единственно, это будет давить на Майю Санду, когда та будет избираться на пост президента Молдавии, чего и хочет Кремль.

«Русские делают все, что от них зависит, чтобы не допустить ее победы. Это форма психологического и политического давления. Никаких последствий с военной или стратегической точек зрения не будет», — уверен он.

«Молдова не дает спокойно жить и работать»

Съезд в Приднестровье собрали, чтобы обсудить действия Молдавии. С января та начала собирать таможенные пошлины с бизнесменов из Приднестровья (раньше они ничего не платили). Также местные предприниматели, если хотят организовывать экспорт-импорт, теперь должны регистрироваться в молдавском агентстве Госуслуг, то есть, переходить в законодательное поле Молдавии.

Ранее товары могли идти в обход Молдавии через границу Приднестровья с Украиной. Но с начала военных действий она закрыта, и остается лишь молдавская граница. Кишинев рассматривает ужесточение таможенных правил как шаг на пути реинтеграции Приднестровья. Регион же считает происходящее неприемлемым давлением.

«На нас давят, экономическое давление — это прелюдия перед давлением политическим, следовательно, надо найти способы все это поломать», — заявил депутат Сафонов.

Своей декларацией депутаты хотят привлечь внимание Евросоюза. Он, по мнению местной власти, «стоит за спиной» Молдавии.

«Молдова сегодня не дает людям спокойно жить и работать. А это нарушение прав человека. Вот хотим, чтобы мировое сообщество обратило внимание, что здесь нарушаются права человека. Один раз столкнулись с кровавой бойней, ну достаточно. Не нужно этого, надо мирно сесть и договориться», — призвал перед съездом председатель Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья Владимир Емельянов.

Председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов, выступая на съезде, попросил «международных партнеров не допустить превращения Приднестровья в «гетто XXI века»

«Молдова традиционно использует глобальные трудности для ущемления Приднестровья. Это касается и развала Советского Союза в свое время, это касается пандемии, это касается боевых действий на Украине», — заявил на съезде президент Приднестровья Вадим Красносельский.

За неполный январь предприятия Приднестровья подали 578 таможенных деклараций и уплатили пошлины на €425 тыс., отмечал молдавский Минфин. Минэкономразвития Приднестровья, в свою очередь, подчеркивает, что таможенные платежи в бюджет региона в январе упали на 18%, просел торговый оборот и годовой ущерб для непризнанной республики может составить до $12-30 млн.