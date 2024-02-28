СВО и новые регионы: президентские дебаты в прямом эфире

14.30

К слову, в ходе первого раунда теледебатов отсутствовал Слуцкий, который вместе с делегацией Госдумы улетел в Саудовскую Аравию, но были Даванков и Харитонов. На следующий день и представитель коммунистов пропустил один из выходов в эфир. Заменял Харитонова историк Сергей Киньябаев. По информации СМИ, с ним произошел казус, он якобы использовал нецензурное выражение во время прямой трансляции.

В реальности все было несколько иначе, как пояснили «Газете.Ru» в камчатском отделении КПРФ, Киньябаев не выражался нецензурно, а сказал «к какому монаху». Кто-то запикал эту фразу в видеоролике с участием представителя Харитонова.