СВО и новые регионы: президентские дебаты в прямом эфире

Интересной особенностью текущей предвыборной кампании можно считать то, что все оппоненты президента России по факту не собираются его критиковать. К примеру, Харитонов об этом прямо заявлял еще в прошлом году. Впрочем, это не означает, что у политиков нет своего взгляда на ключевые вопросы для страны. Одним из них последние два года как раз является СВО — тема сегодняшних дебатов.
По февральскому опросу ВЦИОМ, бесспорный лидер президентской гонки сейчас Владимир Путин. Рейтинг действующего президента России составляет 79%. Второе место делят Харитонов и Даванков — по 4%, а на последнем пока Слуцкий с 2% рейтинга. Последнее исследование проводилось еще до дебатов и пока неизвестно, как прения скажутся на отношении россиян к кандидатам.
К слову, в ходе первого раунда теледебатов отсутствовал Слуцкий, который вместе с делегацией Госдумы улетел в Саудовскую Аравию, но были Даванков и Харитонов. На следующий день и представитель коммунистов пропустил один из выходов в эфир. Заменял Харитонова историк Сергей Киньябаев. По информации СМИ, с ним произошел казус, он якобы использовал нецензурное выражение во время прямой трансляции.
В реальности все было несколько иначе, как пояснили «Газете.Ru» в камчатском отделении КПРФ, Киньябаев не выражался нецензурно, а сказал «к какому монаху». Кто-то запикал эту фразу в видеоролике с участием представителя Харитонова.
До выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта, кандидатов ожидает целая серия прений на четырех телеканалах и трех радиостанциях. График дебатов расписан практически на каждый день вплоть до 7 марта. По российского законодательству, участвовать в прениях обязаны лично, но в случае наличия уважительных причин, могут отправить вместо себя доверенное лицо.
В рамках третьего дня теледебатов, как ожидается, кандидаты обсудят вопросы, связанные со специальной военной операцией России на Украине и новыми регионами нашей страны — Донецкой и Луганской народными республиками и Запорожской и Херсонской областями. В то же время в радиоэфире разговор пойдет о международной политике и традиционных ценностях.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня кандидаты в президенты России собираются на очередную серию прений по наиболее актуальным вопросам для нашего государства. В кампании участвуют четыре претендента: действующий лидер страны Владимир Путин, новый главы ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат от КПРФ Николай Харитонов и вице-спикера Госдумы из «Новых людей» Владислав Даванков.
Правда, президент России в дебатах не участвует. Как поясняли в Кремле, россияне и так почти каждый день видят Путина на экранах своих телевизоров в отличие от его соперников.