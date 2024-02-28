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Политика

СВО и новые регионы: президентские дебаты в прямом эфире

Третий день дебатов кандидатов в президенты России — онлайн

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Телеканал «Россия 1»
Президентская гонка в России набирает обороты, третий день подряд участники предвыборной кампании выходят на дебаты. В марте россиянам предстоит отдать свой голос за одного из четырех претендентов — Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Николая Харитонова или Владислава Даванкова. В прениях участвуют все политики, кроме действующего президента. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию третьего дня президентских дебатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
14.50

Интересной особенностью текущей предвыборной кампании можно считать то, что все оппоненты президента России по факту не собираются его критиковать. К примеру, Харитонов об этом прямо заявлял еще в прошлом году. Впрочем, это не означает, что у политиков нет своего взгляда на ключевые вопросы для страны. Одним из них последние два года как раз является СВО — тема сегодняшних дебатов.

14.40

По февральскому опросу ВЦИОМ, бесспорный лидер президентской гонки сейчас Владимир Путин. Рейтинг действующего президента России составляет 79%. Второе место делят Харитонов и Даванков — по 4%, а на последнем пока Слуцкий с 2% рейтинга. Последнее исследование проводилось еще до дебатов и пока неизвестно, как прения скажутся на отношении россиян к кандидатам.

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Илья Питалев/РИА Новости
14.30

К слову, в ходе первого раунда теледебатов отсутствовал Слуцкий, который вместе с делегацией Госдумы улетел в Саудовскую Аравию, но были Даванков и Харитонов. На следующий день и представитель коммунистов пропустил один из выходов в эфир. Заменял Харитонова историк Сергей Киньябаев. По информации СМИ, с ним произошел казус, он якобы использовал нецензурное выражение во время прямой трансляции.

В реальности все было несколько иначе, как пояснили «Газете.Ru» в камчатском отделении КПРФ, Киньябаев не выражался нецензурно, а сказал «к какому монаху». Кто-то запикал эту фразу в видеоролике с участием представителя Харитонова.

14.20

До выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта, кандидатов ожидает целая серия прений на четырех телеканалах и трех радиостанциях. График дебатов расписан практически на каждый день вплоть до 7 марта. По российского законодательству, участвовать в прениях обязаны лично, но в случае наличия уважительных причин, могут отправить вместо себя доверенное лицо.

14.10

В рамках третьего дня теледебатов, как ожидается, кандидаты обсудят вопросы, связанные со специальной военной операцией России на Украине и новыми регионами нашей страны — Донецкой и Луганской народными республиками и Запорожской и Херсонской областями. В то же время в радиоэфире разговор пойдет о международной политике и традиционных ценностях.

14.00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня кандидаты в президенты России собираются на очередную серию прений по наиболее актуальным вопросам для нашего государства. В кампании участвуют четыре претендента: действующий лидер страны Владимир Путин, новый главы ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат от КПРФ Николай Харитонов и вице-спикера Госдумы из «Новых людей» Владислав Даванков.

Правда, президент России в дебатах не участвует. Как поясняли в Кремле, россияне и так почти каждый день видят Путина на экранах своих телевизоров в отличие от его соперников.

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