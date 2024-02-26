Битва соперников Путина: в России стартуют президентские дебаты

15.10

Слово взял Харитонов. Он призвал вспомнить историю Советского Союза и рывок развития страны при социализме, в том числе в образовательной сфере.

«Почему «Новые люди» и ЛДПР голосовали за бюджет, пока КПРФ пытались поправками поддержать образование», — добавил Харитонов.