Битва соперников Путина: в России стартуют президентские дебаты

Выступает Харитонов. По его словам, коммунисты еще при приеме болонской системы в России голосовали против. С точки зрения кандидата, советское образование было устроено лучше.
Березин призывает повышать престиж обычных профессий на фоне популярности IT-сферы. Он уверяет, что ЛПДР знает как воспитывать студентов, поскольку у партии есть свой университет, названный в честь Жириновского.
Березин говорит, что система образования в России не воспитывает специалистов, нужных стране. По его мнению, это основная проблема. Он отметил, что ЛПДР считает верным уход от болонской системы.
Даванков считает, что нужно сделать все для того, чтобы преподавательский состав оставался на месте. Кандидат подчеркнул, что за последние годы Россию покинули многие ученые и профессора.
«Важно, чтобы люди могли получить не только теоретические знания, но и практические. Университетам нужно дать больше свободы», — считает Даванков.
Отвечает Даванков, начиная со «шпильки» в адрес Харитонова, критикуя КПРФ за постоянные попытки блокировать принятие бюджета в Госдуме и отказ от конструктивной работы с властями. Что касается болонской системе, то политик призывает уделить внимания поиску востребованных профессий в будущем и к ним готовить людей, а не ориентироваться на прошлое.
Переходим к вопросам. Первый, что должно входить в систему высшего образования в России после отказа от болонской системы в 2022 году.
Прервались кандидаты на политическую рекламу. У кампании Харитонова слоган — «Поиграли в капитализм — и хватит», Даванкова — «Время новых», а у Слуцкого — «Дело Жириновского живет».
Первый блок пройден. Кандидаты в своих выступлениях часто оперировали к программе своих партий. Все трое, в частности, отсутствующий Слуцкий, представляют парламентские политические силы.
Кандидат-коммунист говорит, что снизилось количество школ и детских садов, пока нагрузка на учителей растет. Харитонов подчеркнул, что КПРФ предлагает свой закон для улучшения ситуации вокруг образования.
Слово взял Харитонов. Он призвал вспомнить историю Советского Союза и рывок развития страны при социализме, в том числе в образовательной сфере.
«Почему «Новые люди» и ЛДПР голосовали за бюджет, пока КПРФ пытались поправками поддержать образование», — добавил Харитонов.
«Когда я вижу у своего сына два предмета: русский язык и родной русский. Я хочу спросить у чиновников, как объяснить ребенку, что он учит два языка», — заметил Березин.
Следом выступает Березин. Он указал, что на концентрацию ЛДПР на работу сельских территорий на фоне оттока молодежи. По мнению представителя Слуцкого, нужно отказывать от ЕГЭ и называет нацпроект образование историей чиновников, которая не отражает ситуацию на местах.
Первый выступает кандидат от «Новых людей», рассказывает о своей семье, связанной с образовательной сферой. Говорит о несправедливости, в том числе в выделении бюджетных средств. По его словам, он призывает тратить 10% от бюджета на образование.
«На одного учителя приходится минимум два чиновника, с этим нужно заниматься», — отметил Даванков.
Итак, дебаты начинаются. Лично присутствуют Даванков и Харитонов. Слуцкого представляет доверенное лицо Никита Березин. Главная тема образование.
До начала дебатов остаются считанные минуты, а их окончательный состав пока вопрос. Пропустить этот раунд может Слуцкий. Глава ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам числится в составе делегации нижней палаты российского парламента, которая находится с официальным визитом в Саудовской Аравии.
К слову, это первые президентские выборы с 2008 года, где участвуют всего четыре кандидата. Выделяет текущую кампанию и фактор специальной военной операции России, на фоне которой страна стала больше на четыре региона. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут впервые голосовать на выборах президента России.
Остальные кандидаты предварительно не отказывались от участия в прениях. В частности, глава ЛДПР Слуцкий обещал представить в ходе дебатов свою предвыборную программу, чего пока не сделал в отличии от Харитонова и Даванкова. Кандидат от КПРФ собирается сделать акцент на национализации минерально-сырьевой базы России, повышении пенсий и МРОТ, а кандидат от «Новых людей» выступает за расширение гражданских и деловых свобод, но против новых запретов и ограничений.
Как ожидается, все раунды предвыборных дебатов пройдут без Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, россияне и так имеют возможность видеть выступления главы государства фактически на ежедневной основе.
«Путин является действующим главой государства, который живет в условиях очень напряженного президентского графика. Это кардинально отличает его от других кандидатов», — пояснил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПавел Бедняков/РИА Новости
Что касается дебатов, то ожидается серия прений на разных телеканалах. Помимо «России 1», дискуссии политиков пройдут на «России-24», Первом канале, «ТВ центре» и Общественном телевидении России в разные даты вплоть до 7 марта. На радио же дебаты можно будет послушать в эфире «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяка».
Как отмечали в ЦИК, претенденты получают около 7 часов бесплатного эфирного времени, из которого только половина отводится на дебаты. По закону, в прениях кандидаты должны участвовать лично.
Выборы президента России должны пройти с 15 по 17 марта — впервые избирательная кампания данного уровня будет проходить в течение трех дней. Досрочное голосование в труднодоступных местностях и отдаленных местах стартовало 25 февраля. С 1 марта поучаствовать в выборах смогут граждане России, проживающие за рубежом. Кроме того, в 29 регионах, в том числе в Москве, существует возможность отдать свой голос того или иного кандидата онлайн. Подсчет голосов и подведение итогов будет проходит с 18 по 28 марта.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня на телеканале «Россия 1» состоятся первые дебаты кандидатов в президенты нашей страны. Официальную регистрацию от ЦИК получили всего четыре претендента: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Вызов действующему президенту, который формально идет на пятый срок, в этот раз решили бросить новый лидер ЛДПР, депутат из КПРФ и вице-спикер Госдумы от «Новых людей».
Подробнее об участниках мы писали тут.