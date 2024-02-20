Венгрия не будет блокировать санкции ЕС против России. Их хотят утвердить к 24 февраля Венгрия не намерена блокировать 13-й пакет санкций ЕС против России

В МИД Венгрии заявили, что не будут препятствовать введению 13-го пакета санкций против России. По словам главы ведомства Петера Сийярто, из документа исключили положения, противоречащие интересам страны. Будапешт также не станет блокировать выделение €5 млрд в Европейский фонд мира, откуда берут деньги на помощь ВСУ. В Брюсселе тем временем заявили, что готовятся одобрить новый блок санкций к 24 февраля — второй годовщине начала СВО. Каким он будет — в материале «Газеты.Ru».

Вето не имеет смысла

Будапешт не планирует препятствовать принятию 13-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, трансляцию которой вел телеканал М1.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла», — заявил он.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал неверным решение ЕС ввести очередные ограничительные меры против Москвы, поскольку эта стратегия не приближает к миру и наносит ущерб странам альянса.

При этом, по словам министра, в ЕС уже начали призывать к введению 14-го санкционного пакета.

Не за счет Венгрии

Сийярто также сообщил, что Будапешт не станет блокировать выделение €5 млрд в Европейский фонд мира, деньги из которого направляют Киеву, в случае, если взнос Будапешта не пойдет на оплату поставок оружия для ВСУ.

«Мы ясно дали понять, что не готовы принимать участие в каких-либо совместных действиях, направленных на поставки вооружений [Украине]. И только в этом случае мы не будем блокировать решение Европейского союза», — подчеркнул министр.

По словам Сийярто, стороны еще не договорились, на какие именно нужды, связанные с безопасностью европейского политического объединения, пойдут деньги, выделенные Венгрией.

Успеть к годовщине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в то же время заявил, что 13-й пакет санкций против Москвы должны утвердить до 24 февраля — второй годовщины начала военной операции России на Украине.

«Мы обсудили 13-й пакет санкций. Я надеюсь, что он будет одобрен к 24 февраля», — сказал он.

Венгрия не впервые пытается блокировать решения руководства ЕС, направленные на поддержку Украины или против России. 15 февраля стало известно, что Венгрия единственная из стран ЕС заблокировала 13-й пакет санкций против Москвы. Источник Financial Times сообщил, что Брюссель планирует ввести ограничения в том числе против трех компаний из Китая и одной — из Индии.

FT писала, что венгры не согласились «из-за китайских компаний», не уточнив, как именно повлияло наличие предприятий КНР в новом списке рестрикций на решение Будапешта. По данным источника газеты, посол Венгрии в ЕС тогда запросил дополнительное время для анализа содержания предложений.

Евросоюз планирует ввести меры против почти 200 физических лиц и организаций из России и других стран, которые, по версии ЕС, сотрудничают с российской военной промышленностью. По информации агентства Bloomberg, в новый список ограничений вошли три китайских компании, а также фирмы из Гонконга, Сербии, Индии и Турции. В перечне есть и судоходные компании, которые, как полагают в ЕС, обеспечивают доставку боеприпасов из Северной Кореи в Россию. В числе физлиц в списке указаны несколько военных и чиновников, в том числе бывший сотрудник службы безопасности президента, а сейчас — губернатор Тульской области генерал-полковник Алексей Дюмин.