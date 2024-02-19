Тест: насколько хорошо вы знаете американских президентов?

19 февраля в США отмечается День президента. Праздник изначально был приурочен ко дню рождения Джорджа Вашингтона, но в итоге было решено чествовать американских лидеров каждый третий понедельник февраля. За свою почти 250-летнюю историю у США было 46 президентов. «Газета.Ru» предлагает вам проверить свои знания о главах Соединенных Штатов прошлого и настоящего.