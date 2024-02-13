«Обсуждать такое кощунственно». Россия против обмена праха Столыпина на украинцев Володин назвал кощунственной идею обмена праха Столыпина на украинских пленных

Обмен праха премьер-министра Российской империи Петра Столыпина на украинских пленных и их останки невозможен, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Включить останки в обменный фонд предлагал директор Киево-Печерской лавры, на территории которой расположена могила Столыпина. С осуждением предложения уже выступили в РПЦ и ЛПДР.

России нельзя соглашаться на предложение об обмене праха захороненного в Киево-Печерской лавре премьер-министра Петра Столыпина на украинских пленных и их останки, заявил в Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно», — написал политик.

Включить останки председателя Совета министров России в 1906–1911 годах в обменный фонд предложил 11 февраля директор украинского государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

«Одна из идей — внести его (прах Столыпина. — «Газета.Ru») в обменный фонд, как бы это ни выглядело и ни звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ. <...> Этот процесс можно начинать», — сказал Остапенко украинскому каналу «ТСН».

С осуждением идеи также выступал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, назвав инициаторов этого обсуждения «террористами-эксгуматорами».

«Они дошли до осквернения могил великих русских. Полная нравственная атрофия», — сказал он агентству РИА Новости.

В Русской православной церкви идею также не оценили. Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов упрекнул Остапенко в том, что он относится к Киево-Печерской лавре как к «коммерческому объекту, который должен приносить выгоду». При этом Балашов заверил, что РПЦ продолжит следить за подобными предложениями.

Украинский заповедник «Киево-Печерская лавра», где расположена могила Столыпина, до октября 2023 года арендовал одноименный монастырь, однако власти Украины в одностороннем порядке расторгли договор и потребовали от насельников покинуть территорию лавры.

«Хочу быть погребенным там, где меня убьют»

Вячеслав Володин напомнил, что Столыпин в завещании пожелал «быть погребенным там, где его убьют». А погиб выдающийся государственный деятель 1 сентября (14 сентября по новому стилю) 1911 года в киевском городском театре в результате покушения анархиста, секретного осведомителя охранного отделения Дмитрия Богрова. Тот выстрелил в него два раза, полученные ранения оказались смертельными.

«Не все знают: на Столыпина было совершено 11 покушений. В завещании, которое Петр Аркадьевич написал задолго до смерти, было наказано: «Я хочу быть погребённым там, где меня убьют». Его желание было исполнено близкими: местом захоронения стала Киево-Печерская лавра — в Киеве, где он был застрелен», — написал Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что на это решение «не покушались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы многочисленные сменяющиеся правители Украины».

Петр Столыпин — российский государственный деятель, председатель Совета министров в 1909–1911 годах. В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905–1907 годов.

В 1907–1909 годах Столыпин был инициатором судебной реформы — за 2,5 года было вынесено около двух тысяч приговоров через смертную казнь, проведены военно-полевые суды.

Столыпин провел целый ряд законопроектов, вошедших в историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности. Принятый правительством закон о военно-полевых судах в 1907 году назначал жестокие наказания за совершение тяжких преступлений.

Автор изречений «Вам нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия» и «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».