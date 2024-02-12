Сенат США поддержал пакет помощи Украине. Но пока не принял Законопроект о помощи Украине прошел процедурное голосование в сенате США

Вызвавший споры в конгрессе США пакетный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню почти на $100 млрд прошел процедурное голосование в сенате. Теперь его должны принять в окончательном рассмотрении, а в случае успеха затем — в палате представителей, где сильны республиканцы, выступающие против законопроекта.

Проект закона предусматривает финансирование в размере $60 млрд для Украины, $14 млрд для Израиля, $9 млрд на гуманитарную помощь, около $5 млрд на поддержку партнеров США в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня.

Заседание сената прошло в воскресенье, что случается крайне редко. К тому же оно проходило в день матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги — Супербоула, в котором встречались «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».

«Я не помню, когда в последний раз сенат заседал в воскресенье во время Супербоула. Но, как я и говорил всю неделю, мы будем продолжать работать над этим законопроектом, пока работа не будет завершена»,— сказал лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер перед голосованием. Накануне во время дебатов республиканский сенатор Майк Ли обвинил коллег в намерении согласовать предоставление помощи Киеву, пока внимание американцев приковано к Супербоулу.

Для дальнейшего рассмотрения инициативы требовалась поддержка двух третей верхней палаты конгресса — по меньшей мере 60 законодателей. В итоге за законопроект проголосовали 67 сенаторов, 27 выступили против . Продвижение законопроекта поддержали демократы и 18 республиканцев, несмотря на критику Дональда Трампа.

Сроки финального голосования по законопроекту в верхней палате конгресса пока не названы. В случае окончательного одобрения сенатом его предстоит рассмотреть нижней палате – палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Украине.

Демократы и республиканцы в сенате вместе с Белым домом разработали совместный законопроект на $118 млрд о помощи Украине, Израилю, партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также о защите южной границы США. Однако 7 февраля документ не прошел процедурное голосование, в связи с чем помощь зарубежным странам сейчас рассматривается отдельно от вопроса защиты границы с Мексикой. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее не исключал, что если законопроект дойдет до нижней палаты, то он разделит помощь союзникам США по разным законопроектам. В свою очередь экс-президент Дональд Трамп, который вновь хочет баллотироваться на пост главы государства, потребовал от сената, чтобы помощь другим странам предоставлялась только в долг.