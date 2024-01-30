Токио заявил о желании мира с Москвой. Медведев ответил японцам советом о харакири Медведев: мир с Японией возможен лишь после признания Курил российскими

В России и Японии вновь обсуждают принадлежность Курильских островов. Японский премьер Фумио Кисида заявил, что хочет заключить мирный договор с Москвой (который так и не подписан после Второй мировой), но Токио не собирается менять политику по отношению к «северным территориям». Дмитрий Медведев в ответ заявил, что России «плевать» на мнение японцев, а на Курилах в перспективе могут разместить новое российское оружие.

Курильские острова — это российская территория, и Москве «глубоко плевать» на чувства японцев насчет них, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя слова премьера Японии о желании заключить мирный договор с РФ.

«Нам глубоко наплевать на «чувства японского народа» по так называемым Северным территориям. Это не «спорные территории», это — Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку», — написал политик.

Он добавил, что на Курилах разместят «новое оружие». В целом, по словам Медведева, Курильские острова будут активно развиваться.

Медведев также обвинил японцев в том, что они «целуются взасос с американцами», забыв про бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Политик подчеркнул, что российская Конституция навсегда закрыла «территориальный вопрос» вокруг Курил. В 2020 году в России приняли поправки в Основной закон, которые, в частности, запрещают действия по «отчуждению» части российской территории или призывы к таким действиям. В том же году на центральной площади Южно-Курильска торжественно установили памятную табличку, на которой высечена эта поправка.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин в 2021 году заявил, что новая редакция Конституции «не допускает каких-то решений на тему суверенитета над островами». Но добавил, что Россия готова к освоению Курил вместе с Японией.

Япония предложила мир, но на своих условиях

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 30 января заявил, что его страна хочет заключить с Россией мирный договор, но не изменит своей политики по отношению к «северным территориям».

«В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — сказал премьер на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Генсек японского кабинета министров Есимаса Хаяси назвал позицию Москвы насчет Курил «несправедливой». «Территориальный вопрос Японией и Россией не решен», — настаивает Хаяси.

Москва может заключить с Токио мирный договор, но только на «определенных условиях», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он, как и Медведев, напомнил, что Конституция РФ «защищает территориальную целостность нашей страны».

По его мнению, Токио поднимает тему островов потому, что основной торговый партнер Японии — США. «Естественно, они делают такие заявления, но санкции можно заявлять, а работа продолжается», — резюмировал депутат, напомнив о продолжении торговых отношений Токио с Москвой в 2022-м и 2023 году.

Почему Россия и Япония делят Курилы

Курилы — это 56 островов (люди живут на четырех) вулканического происхождения между российским полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо. Проблема их принадлежности тянется со времен Второй мировой войны. Япония сражалась на стороне гитлеровской Германии и через три месяца после ее капитуляции СССР объявил Токио войну и захватил все Курилы.

Президиум Верховного Совета СССР 2 февраля 1946 года включил острова в состав советской территории. За следующие три года большую часть японцев оттуда переселили на Хоккайдо.

Мирный договор со странами антигитлеровской коалиции Токио оформил только в сентябре 1951 года. По нему Япония отказывалась от всех прав и претензий на Курильские острова. Однако в документе не уточнялось, в чью пользу, и советская делегация не стала подписывать бумаги.

В 1956-м СССР и Япония заключили Совместную декларацию о прекращении состояния войны. Москва согласилась вернуть острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды. Однако позже СССР отказался от своих обязательств. Мирный договор страны так и не подписали.

Сейчас Япония претендует на Курильские острова, называя их своими «оккупированными» «северными территориями». Россия же считает, что острова законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой, а значит, законно принадлежат ей как правопреемнице советского государства.