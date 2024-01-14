Военная операция на Украине, день 690-й

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Корпорация PepsiCo запретила украинским рекламным агентствам упоминать боевые действия, ВСУ и поддержку Киева в рекламе своей продукции. Об этом сообщила организация B4Ukraine, которая отслеживает компании, продолжающие работать в РФ.
Лидеры Конгресса США достигли соглашения по проекту временного финансирования правительства, сообщила газета Politico. Для части федеральных ведомств финансирование продлят до 1 марта, для других — до 8 марта.
Экипаж танка Т-80БВМ ВС РФ уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины у населенного пункта Первомайское, сообщили в Минобороны РФ.
«Потери противника составили свыше 10 человек убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.