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Политика

Военная операция на Украине, день 690-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 690-й день

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Александр Река/ТАСС
Экипаж танка Т-80БВМ ВС РФ уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины у населенного пункта Первомайское. Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный за взяточничество, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Корпорация PepsiCo запретила украинским рекламным агентствам упоминать боевые действия, ВСУ и поддержку Киева в рекламе своей продукции. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:29

08:23

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

08:17

Корпорация PepsiCo запретила украинским рекламным агентствам упоминать боевые действия, ВСУ и поддержку Киева в рекламе своей продукции. Об этом сообщила организация B4Ukraine, которая отслеживает компании, продолжающие работать в РФ.

08:11

Лидеры Конгресса США достигли соглашения по проекту временного финансирования правительства, сообщила газета Politico. Для части федеральных ведомств финансирование продлят до 1 марта, для других — до 8 марта.

08:06

Экипаж танка Т-80БВМ ВС РФ уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины у населенного пункта Первомайское, сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили свыше 10 человек убитыми и ранеными», — говорится в сообщении.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 690-го дня специальной военной операции России на Украине.

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