Военная операция на Украине, день 686-й

8:11

Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон сообщил о росте цен на боеприпасы для украинской армии.

«Цена на боеприпасы, необходимые для военных действий на Украине, выросла в 5–10 раз по сравнению с тем, что было до начала конфликта»,— приводит его слова Sveriges Radio.

По словам Клаэссона, к нехватке боеприпасов привели массивное перевооружение Европы и военные поставки Украине. Он подчеркнул, что это способствует колоссальному спросу и конкуренции.