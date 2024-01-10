Военная операция на Украине, день 686-й

Снайперская пара разведывательного батальона ВС РФ уничтожила цель на дистанции более 1 тысячи метров, сообщили в Минобороны РФ.
Жителя Новоалтайска арестовали за передачу военных сведений для украинской террористической организации, сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьера страны Мицотакиса новых поставок оружия для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.
ЗРК NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, до сих пор не передан Киеву, сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на Минобороны страны.
Серия взрывов ночью произошла в Харькове, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на главу города Игоря Терехова.
Западные страны в 2023 году заметно сократили поставки своих вооружений на Украину по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики.
❗️ Число тяжелораненых бойцов ВСУ увеличилось на 30% за последние несколько недель, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на украинских медиков. Согласно данным врачей, рост числа военных, получивших тяжелые ранения, связан с участившимися обстрелами и ударами беспилотников по всей линии фронта.
Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон сообщил о росте цен на боеприпасы для украинской армии.
«Цена на боеприпасы, необходимые для военных действий на Украине, выросла в 5–10 раз по сравнению с тем, что было до начала конфликта»,— приводит его слова Sveriges Radio.
По словам Клаэссона, к нехватке боеприпасов привели массивное перевооружение Европы и военные поставки Украине. Он подчеркнул, что это способствует колоссальному спросу и конкуренции.
Средства ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Саратовской областью, сообщили в Минобороны РФ.