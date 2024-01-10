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Политика

Военная операция на Украине, день 686-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 686-й день

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Центр» во время боевого дежурства

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Центр» во время боевого дежурства

Александр Река/ТАСС
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Саратовской областью. В Харькове ночью произошла серия взрывов. Боеприпасы для Украины подорожали в 5-10 раз, заявил начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон. Число тяжелораненых бойцов ВСУ увеличилось на 30% за последние несколько недель, сообщил ABC News. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:26

Снайперская пара разведывательного батальона ВС РФ уничтожила цель на дистанции более 1 тысячи метров, сообщили в Минобороны РФ.

9:17

Жителя Новоалтайска арестовали за передачу военных сведений для украинской террористической организации, сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю.

9:05

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины — онлайн-карта

9:02

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьера страны Мицотакиса новых поставок оружия для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.

8:47

ЗРК NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, до сих пор не передан Киеву, сообщает Ottawa Citizen со ссылкой на Минобороны страны.

8:35

8:26

Серия взрывов ночью произошла в Харькове, сообщило издание «Общественное» со ссылкой на главу города Игоря Терехова.

8:22

Западные страны в 2023 году заметно сократили поставки своих вооружений на Украину по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные проекта Ukraine Support Tracker, организованного Кильским институтом мировой экономики.

8:15

❗️ Число тяжелораненых бойцов ВСУ увеличилось на 30% за последние несколько недель, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на украинских медиков. Согласно данным врачей, рост числа военных, получивших тяжелые ранения, связан с участившимися обстрелами и ударами беспилотников по всей линии фронта.

8:11

Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон сообщил о росте цен на боеприпасы для украинской армии.

«Цена на боеприпасы, необходимые для военных действий на Украине, выросла в 5–10 раз по сравнению с тем, что было до начала конфликта»,— приводит его слова Sveriges Radio.

По словам Клаэссона, к нехватке боеприпасов привели массивное перевооружение Европы и военные поставки Украине. Он подчеркнул, что это способствует колоссальному спросу и конкуренции.

8:05

Средства ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Саратовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 686-го дня специальной военной операции России на Украине.

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