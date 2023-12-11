«Денег нет». Одиозный либертарианец Хавьер Милей стал президентом Аргентины

В Буэнос-Айресе прошла инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея. Принеся присягу, либертарианец заявил, что ни одно правительство не получало наследия хуже, чем досталось ему. Поэтому экономику страны ждут годы шоковой терапии, после которой, наконец, «будут видны плоды наших усилий». Несмотря на предстоящие трудности, «история упадка Аргентины» завершается, пообещал политик. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Буэнос-Айресе прошла инаугурация победившего на президентских выборах либертарианца Хавьера Милея. Чтобы поучаствовать в церемонии, в столицу Аргентины прибыли лидеры Украины, Парагвая и Чили Владимир Зеленский, Сантьяго Пенья и Габриэль Борич, а также король Испании Филипп VI.

Предыдущий президент Аргентины Альберто Фернандес передал Милею президентские ленту и жезл, а новый принес клятву, пишет El Pais.

«Я клянусь с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, а также добросовестно соблюдать и обеспечивать соблюдение Конституции Аргентины», — торжественно произнес новоиспеченный лидер Аргентины в конгрессе.

«Свобода! Свобода! Свобода!» — раздалось в ответ.

Вместе с Милеем присягу принесла и новый вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль.

Покидающая пост вице-президента Аргентины 70-летняя Кристина Киршнер, которая с 2007 по 2015 год занимала должность президента страны, показала, уходя, средний палец сторонникам Милея.

«100 лет неудач не исправить за день»

В своем обращении к народу Милей заявил, что страну ждут жесткие меры экономии, так как текущая ситуация оставляет желать лучшего.

«К сожалению, я должен вам снова сказать: денег нет. Главное заключается в том, что у мер экономии нет альтернативы и нет альтернативы шоковой терапии», — сказал он.

«Мы знаем, что в короткой перспективе ситуация ухудшится. Но потом мы увидим плоды наших усилий», — пообещал политик.

Он заверил, что его команда изо всех сил будет бороться с «искусственно созданной инфляцией в размере 15 000% в год».

Милей выразил уверенность, что «ни одно правительство не получало наследия хуже», чем он и его коллеги. «100 лет неудач не удастся исправить за один день, — подчеркнул он, добавив, что сегодня «завершается долгая и печальная история упадка» страны.

«Президентская инаугурация проходит во время праздника Ханука, праздника света — и это не совпадение, поскольку он прославляет истинную сущность свободы. Война Маккавеев — символ триумфа слабых над сильными», — заключил Милей.

«Новое начало для Аргентины»

После инаугурации Милей поприветствовал присутствовавшего на церемонии президента Зеленского. Это первый визит украинского лидера в Латинскую Америку после начала российской спецоперации.

«Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами. Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и далее расширяться», — написал Зеленский в Telegram.

Сам Милей ранее неоднократно высказывался в поддержку Киева и выступал против действий российских вооруженных сил.

Как проходили выборы

Перед тем, как пойти в политику, Милей долгие годы работал экономистом и телеведущим. У него — популярный аккаунт в TikTok и почти всегда взъерошенные волосы. Из-за эксцентричных и противоречивых высказываний его даже сравнивали с экс-президентами США и Бразилии Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару.

Во время предвыборной кампании Милей обещал сжечь Центральный банк, чтобы покончить с «раком инфляции», предлагал запретить аборты, а также кардинально поменять вектор международного экономического сотрудничества и разорвать связи с ключевыми торговыми партнерами — Китаем и Бразилией. Кроме того, он уверял, что, став президентом, тут же откажется от участия в БРИКС. Позже он отозвал свое обещание.

В первом туре президентских выборов кандидат от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» Милей занял только второе место, после чего скорректировал свою предвыборную программу и стал гораздо аккуратнее в своих высказываниях.

Во втором туре, состоявшемся 19 ноября, он одержал победу, набрав 55,69% голосов против 44,3% за его соперника — министра финансов Серхио Массу. Это наибольшее число голосов, которые удавалось набрать кандидатам после окончания периода военной диктатуры в 1983 году (Милей набрал 14,4 млн голосов).