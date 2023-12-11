«Денег нет». Одиозный либертарианец Хавьер Милей стал президентом Аргентины

В Буэнос-Айресе прошла инаугурация победившего на президентских выборах либертарианца Хавьера Милея. Чтобы поучаствовать в церемонии, в столицу Аргентины прибыли лидеры Украины, Парагвая и Чили Владимир Зеленский, Сантьяго Пенья и Габриэль Борич, а также король Испании Филипп VI.
Предыдущий президент Аргентины Альберто Фернандес передал Милею президентские ленту и жезл, а новый принес клятву, пишет El Pais.
«Я клянусь с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, а также добросовестно соблюдать и обеспечивать соблюдение Конституции Аргентины», — торжественно произнес новоиспеченный лидер Аргентины в конгрессе.
«Свобода! Свобода! Свобода!» — раздалось в ответ.
Вместе с Милеем присягу принесла и новый вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль.
Покидающая пост вице-президента Аргентины 70-летняя Кристина Киршнер, которая с 2007 по 2015 год занимала должность президента страны, показала, уходя, средний палец сторонникам Милея.
«100 лет неудач не исправить за день»
В своем обращении к народу Милей заявил, что страну ждут жесткие меры экономии, так как текущая ситуация оставляет желать лучшего.
«К сожалению, я должен вам снова сказать: денег нет. Главное заключается в том, что у мер экономии нет альтернативы и нет альтернативы шоковой терапии», — сказал он.
«Мы знаем, что в короткой перспективе ситуация ухудшится. Но потом мы увидим плоды наших усилий», — пообещал политик.
Он заверил, что его команда изо всех сил будет бороться с «искусственно созданной инфляцией в размере 15 000% в год».
Милей выразил уверенность, что «ни одно правительство не получало наследия хуже», чем он и его коллеги. «100 лет неудач не удастся исправить за один день, — подчеркнул он, добавив, что сегодня «завершается долгая и печальная история упадка» страны.
«Президентская инаугурация проходит во время праздника Ханука, праздника света — и это не совпадение, поскольку он прославляет истинную сущность свободы. Война Маккавеев — символ триумфа слабых над сильными», — заключил Милей.
«Новое начало для Аргентины»
После инаугурации Милей поприветствовал присутствовавшего на церемонии президента Зеленского. Это первый визит украинского лидера в Латинскую Америку после начала российской спецоперации.
«Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами. Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и далее расширяться», — написал Зеленский в Telegram.
Сам Милей ранее неоднократно высказывался в поддержку Киева и выступал против действий российских вооруженных сил.
Как проходили выборы
Перед тем, как пойти в политику, Милей долгие годы работал экономистом и телеведущим. У него — популярный аккаунт в TikTok и почти всегда взъерошенные волосы. Из-за эксцентричных и противоречивых высказываний его даже сравнивали с экс-президентами США и Бразилии Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару.
Во время предвыборной кампании Милей обещал сжечь Центральный банк, чтобы покончить с «раком инфляции», предлагал запретить аборты, а также кардинально поменять вектор международного экономического сотрудничества и разорвать связи с ключевыми торговыми партнерами — Китаем и Бразилией. Кроме того, он уверял, что, став президентом, тут же откажется от участия в БРИКС. Позже он отозвал свое обещание.
В первом туре президентских выборов кандидат от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» Милей занял только второе место, после чего скорректировал свою предвыборную программу и стал гораздо аккуратнее в своих высказываниях.
Во втором туре, состоявшемся 19 ноября, он одержал победу, набрав 55,69% голосов против 44,3% за его соперника — министра финансов Серхио Массу. Это наибольшее число голосов, которые удавалось набрать кандидатам после окончания периода военной диктатуры в 1983 году (Милей набрал 14,4 млн голосов).