«Мы на такое не подписывались». На Украине рассказали о поведении иностранных наемников

Некоторые из иностранных добровольцев не до конца понимают характер боевых действий, в которых им предстоит участвовать на Украине. Об этом рассказал лейтенант ВСУ Дмитрий Костюк, опрошенный CNN для материала о ходе мобилизации на Украине. В статье сообщается, что страна сталкивается с проблемами при комплектовании вооруженных сил из-за уклонистов. Мобилизация, по мнению CNN, стала «вопросом выживания» Украины.

Иностранные добровольцы часто не осознают, во что ввязываются, приехав воевать на стороне ВСУ. Об этом рассказал лейтенант ВСУ Дмитрий Костюк, опрошенный CNN для материала о ходе мобилизации на Украине.

«Для одних это [служба] – это романтика войны, для других — профессиональная деятельность. Многие из таких людей сейчас приезжают на Украину, потому что это хорошая строчка в их резюме.

Многие представляют себе нашу войну как перестрелку с врагом, но они не понимают, сколько здесь артиллерии, и что вы можете сидеть под огнем весь день, каждый день, и вообще не видеть врага», — рассказал Костюк.

— Иностранцы — совсем другая история, потому что они могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. У нас так и случилось — почти половина людей все увидела и сказала: «Нет, нет, это уже слишком. Это не та война, на которую мы подписывались». Во взводе Костюка служили 12 иностранцев.

По мнению военнослужащего, призыв, при котором человека заставляют служить против его желания, «очень плох».

«Зачем мне нужен человек, который не хочет идти в армию?» — спрашивает Костюк.

ВСУ нужны люди

В своем материале CNN указывает на «кадровую проблему» ВСУ.

«Второй год войны подходит к концу, и украинским военным требуется больше людей, чтобы вести кровопролитную войну на истощение против России», — говорится в материале.

Издание цитирует статью, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, в которой тот признает, что призыв в армию стал проблемой для Украины.

«Затяжной характер войны, ограниченные возможности для ротации солдат на линии соприкосновения, пробелы в законодательстве, которые, по-видимому, позволяют легально уклоняться от мобилизации, значительно снижают мотивацию граждан служить в вооруженных силах», — написал Залужный.

CNN пишет, что Украина не называет число своих потерь и объемы призыва.

Президент Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации на Украине 24 февраля 2022 года, когда на территорию страны были введены российские войска. С тех пор приказ о мобилизации продлевался девять раз, последний раз Верховная рада сделала это 8 ноября. С 16 ноября всеобщая мобилизация продлена еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года.

«Хотя трудно составить точную картину того, насколько украинцы откликаются на призыв служить в армии, официальные лица публично признают, что уклонение от военной службы и соблюдение правил мобилизации являются проблемой», — констатирует CNN.

Вопрос выживания Украины

Мобилизация на Украине касается мужчин от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья могут проходить военную службу. Им запрещен выезд из страны. Со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко CNN сообщает, что за последние десять месяцев 43 000 гражданам страны было отказано в выезде за границу.

«Мобилизация — это вопрос выживания Украины. Долгожданное контрнаступление по широкому фронту не привело к каким-либо крупным прорывам на поле боя, и поддержка Запада рискует ослабнуть, особенно в связи с тем, что события в Израиле и Газе за последний месяц отвлекли внимание от затянувшегося конфликта в Европе», — пишет CNN.

Майор Виктор Кисиль заявил CNN, что нехватка личного состава на фронте порой бывает критической.

«Если война продолжится с такой же интенсивностью, как сегодня, избежать призыва в армию не удастся», — считает Кисиль.

Волонтер Марк Головей, не призванный в ВСУ по состоянию здоровья, в разговоре с CNN заявил, что в случае необходимости готов отправиться на службу.

«Мирные жители стали слишком расслабленными, — говорит Головей. — Работают танцевальные клубы, работают ночные такси. Пока по городу не нанесен ракетный удар, люди склонны забывать, что на самом деле мы находимся в эпицентре войны».