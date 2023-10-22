«Чудовищно неуместный, чудовищно несмешной». Антисемитский анекдот вызвал скандал

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и журналистка Лиза Лазерсон извинились за анекдот о еврейских младенцах, который последняя рассказала на стриме YouTube-канала «Живой гвоздь». Венедиков пообещал не допускать подобных инцидентов в эфире; а вопрос, удалять ли стрим, вынес на голосование у себя в Telegram-канале. А адвокатский офис Алекса Зернопольского решил подать обращение министру внутренних дел Израиля по вопросу отмены гражданства журналистки.

Анекдот прозвучал в ночь на 21 октября во время стрима в поддержку канала «Живой гвоздь», который сейчас ведут бывшие сотрудники закрытой радиостанции «Эха Москвы». «Газета.Ru» сознательно не воспроизводит его, при желании анекдот без труда можно найти в сети.

«Одной из наших ведущих в прямом эфире были произнесены слова, которые вызвали бурю эмоций среди наших зрителей», — говорится в Telegram-канале «Живого гвоздя».

Выбрано неудачное время

Видеозаписи с извинениями Венедиктова и Лазерсон были опубликованы на YouTube, их расшифровки можно прочитать в Telegram-каналах журналистов.

«Он (анекдот), конечно, чудовищно неуместный, чудовищно несмешной и чудовищно отвратительный. <…> В тот момент, когда ХАМАС осуществляет террористические и варварские атаки и убивает в Израиле, в том числе, огромное количество детей и берет их в заложники — это все чудовищно прозвучало, это чудовищно. Надо уметь справляться с трагедиями, понимать уместность таких вещей», — сказал Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом).

Журналист также выразил сочувствие людям, потерявшим детей в ходе нынешнего конфликта Израиля с движением ХАМАС.

«Я хочу извиниться лично перед всеми, кого оскорбил этот анекдот в контексте той чудовищной трагедии, которая произошла. Мои самые глубочайшие, искренние извинения. Я точно не хотела никак вообще рассказывать его в контексте смерти младенцев и никак не думала, что это будет таким образом увязано. Поэтому: мои самые искренние извинения, мои соболезнования», — сказала Лиза Лазерсон.

Она рассказала, что после того, как анекдот прозвучал на стриме, ей в личные сообщения стали поступать сообщения от людей, «которые писали о своих чувствах».

«Я перед каждым лично извинилась и буду продолжать это делать, если вы чувствуете, что вам нужны мои личные персональные извинения, можете ко мне просто постучаться в Telegram, я всем там отвечаю», — заверила Лиза Лазерсон.

Она также пояснила, что рассказала анекдот 1970-х годов, который сама знает с детства. По ее мнению, анекдот может восприниматься как «стёб над антисемитизмом».

«Не секрет, что евреи традиционно шутили над какими-то трагедиями, самыми чудовищными моментами в жизни, над Холокостом, над антисемитизмом. В Израиле даже есть конкурс антисемитской карикатуры, которую делают евреи в ответ на иранский конкурс карикатур. <…> Все эти шутки еврейские и анекдоты про Холокост, они были придуманы как способ бороться со страхом, переживать самые чудовищные события и трагедии в жизни евреев», — сказала Лазерсон, но добавила, что «была абсолютно слепа и нечувствительна» к тому, что люди восприняли анекдот в контексте последних событий на Ближнем Востоке.

Венедиктов пообещал сделать все, чтобы подобные вещи в эфире не повторялись – «будь он хоть прямой, хоть записанный».

Опрос о том, убрать ли полностью стрим с анекдотом, экс-главред «Эха Москвы» разместил у себя в Telegram-канале.

На момент публикации материала лидировал ответ «Нет, иначе останется в интернете только этот анекдот», он набрал 72%. Лишь 10% проголосовали за удаление. 18% затруднились ответить.

Анекдот не понравился адвокату

Анекдот Лизы Лазерсон побудил адвокатский офис Алекса Зернопольского подать обращение министру внутренних дел Израиля по вопросу отмены гражданства Лазерсон.

«Страна переживает общее горе, его чувствует каждый израильтянин, где бы он ни находился, затронула его близких эта трагедия или нет. В эти дни он разделяет боль народа, как свою собственную. Подобные высказывания на многотысячную аудиторию не просто чувствительны, заявление госпожи Лазерсон обесценивает жизни израильтян, конкретно еврейских детей», — говорится в комментарии адвоката Алекса Зернопольского.

Он пояснил, что процесс отмены гражданства может быть инициирован в отношении любого гражданина Израиля, «который проживает за пределами страны, имеет второе гражданство и ведет антиизраильскую, антиеврейскую деятельность и деятельность, направленную на разжигание розни по отношению к евреям».

«На наш взгляд, гражданка Израиля Лиза Лазерсон в этом видео высказалась достаточно», — заявил Алекс Зернопольский.