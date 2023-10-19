Дроны, чипы, электроника. Казахстан ограничил экспорт в Россию

Казахстан прекратил поставки в Россию 106 видов товаров военного назначения, в их числе — дроны и чипы, которые производятся за пределами страны. Президент Токаев сообщал, что Астана выступает против политики санкций, однако во время визита в Германию заявил о намерении соблюдать введенные против РФ ограничения. Весной США грозили Казахстану вторичными санкциями, если Астана будет помогать Москве в обходе рестрикций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Казахстан из-за санкций прекратил экспортировать в Россию 106 видов товаров, сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. По его словам, речь идет о продукции военного назначения.

«Например, дроны и их компоненты. Специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — сказал Торебаев.

Он добавил, что эти товары производятся не в Казахстане, а в других странах, в том числе в государствах Запада.

По словам вице-министра, до начала российской военной операции на Украине они реэкспортировались через Казахстан, теперь же импорт в страну осуществляется, а экспорт — нет. Поставки в Россию иных товаров продолжаются.

Казахстан против санкций...

13 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке раскритиковал политику санкций.

«Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций», — заявил он.

По словам главы государства, ограничения «самым губительным образом» влияют на мировую торговлю и благополучие стран. При этом в числе ключевых задач содружества, в которое входит и Россия, он назвал развитие тесных торгово-экономических связей.

...но будет их соблюдать

28 сентября в ходе визита в Германию Токаев сообщил, что Казахстан намерен следовать санкционному режиму и для этого поддерживает контакты с «соответствующими организациями».

«Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», — сказал казахстанский лидер.

Впоследствии Токаев подчеркнул, что Казахстан не является «анти-Россией» и нацелен на продолжение сотрудничества с Москвой. Он назвал санкционное давление «контрпродуктивным» и заявил, что его страна «не располагает» товарами, попадающими под ограничения, и не торгует ими, а также не участвует в параллельном импорте продукции в РФ.

Министерство иностранных дел России после этого заявило, что между Москвой и Астаной «существует целый комплекс договоренностей», определяющих отношения стран как стратегическое партнерство и союзничество.

В МИДе выразили надежду на продолжение сотрудничества с казахстанской стороной, чтобы не допустить «негативного внешнего воздействия» на двусторонние связи государств.

Угроза вторичных санкций

В апреле текущего года помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в ходе пресс-конференции в Астане предупредила казахстанские власти об угрозе вторичных санкций.

«Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков», — сказала она.

Розенберг призвала «самым серьезным образом» отнестись к тому, что Россия «очень усердно пытается уклониться» от санкционных ограничений и мер экспортного контроля и преуспевает в этих попытках.

В июле заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров сообщал, что страна полностью запретила поставки в Россию товаров военного назначения, а также проводит сертификацию товаров двойного назначения перед отправкой в РФ. Он добавил, что власти отслеживают всю санкционную продукцию, которая поставляется через Казахстан или из него.