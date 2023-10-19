Дроны, чипы, электроника. Казахстан ограничил экспорт в Россию

Казахстан из-за санкций прекратил экспортировать в Россию 106 видов товаров, сообщил вице-министр торговли и интеграции страны Кайрат Торебаев. По его словам, речь идет о продукции военного назначения.
«Например, дроны и их компоненты. Специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция», — сказал Торебаев.
Он добавил, что эти товары производятся не в Казахстане, а в других странах, в том числе в государствах Запада.
По словам вице-министра, до начала российской военной операции на Украине они реэкспортировались через Казахстан, теперь же импорт в страну осуществляется, а экспорт — нет. Поставки в Россию иных товаров продолжаются.
Казахстан против санкций...
13 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке раскритиковал политику санкций.
«Казахстан в принципиальном плане выступает против применения экономических санкций», — заявил он.
По словам главы государства, ограничения «самым губительным образом» влияют на мировую торговлю и благополучие стран. При этом в числе ключевых задач содружества, в которое входит и Россия, он назвал развитие тесных торгово-экономических связей.
...но будет их соблюдать
28 сентября в ходе визита в Германию Токаев сообщил, что Казахстан намерен следовать санкционному режиму и для этого поддерживает контакты с «соответствующими организациями».
«Каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть», — сказал казахстанский лидер.
Впоследствии Токаев подчеркнул, что Казахстан не является «анти-Россией» и нацелен на продолжение сотрудничества с Москвой. Он назвал санкционное давление «контрпродуктивным» и заявил, что его страна «не располагает» товарами, попадающими под ограничения, и не торгует ими, а также не участвует в параллельном импорте продукции в РФ.
Министерство иностранных дел России после этого заявило, что между Москвой и Астаной «существует целый комплекс договоренностей», определяющих отношения стран как стратегическое партнерство и союзничество.
В МИДе выразили надежду на продолжение сотрудничества с казахстанской стороной, чтобы не допустить «негативного внешнего воздействия» на двусторонние связи государств.
Угроза вторичных санкций
В апреле текущего года помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в ходе пресс-конференции в Астане предупредила казахстанские власти об угрозе вторичных санкций.
«Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков», — сказала она.
Розенберг призвала «самым серьезным образом» отнестись к тому, что Россия «очень усердно пытается уклониться» от санкционных ограничений и мер экспортного контроля и преуспевает в этих попытках.
В июле заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров сообщал, что страна полностью запретила поставки в Россию товаров военного назначения, а также проводит сертификацию товаров двойного назначения перед отправкой в РФ. Он добавил, что власти отслеживают всю санкционную продукцию, которая поставляется через Казахстан или из него.