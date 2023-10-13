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Тест: насколько хорошо вы знаете столицы других государств?

Пройдите каверзный тест на знание мировых столиц

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Shutterstock
Ровно 100 лет назад столица Турции была официально перенесена из Стамбула. Бывший Константинополь обладал статусом главного города в Османской империи на протяжении пяти веков, однако после создания Турецкой республики столицей было решено сделать Анкару. Многие до сих пор ошибочно считают Стамбул главным городом страны, и с такой путаницей сталкивается далеко не только Турция. Предлагаем вам попробовать назвать столицы государств, которые часто путают иностранцы.

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