Японцы не смогут рыбачить в территориальных водах России

Япония не смогла договориться с Россией о промысле рыбы у южных Курильских островов. Японские СМИ сообщают, что правительство РФ заняло жесткую позицию – переговоры не ведутся вовсе. Такая мера стала ответом на санкции Японии за действия России на Украине. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Рыбаки Японии не смогли вовремя начать рыбный промысел у южных Курильских островов из-за того, что Россия не предоставила соответствующие разрешения. Об этом сообщил телеканал NHK.

Обычно рыбаки начинают свою работу с 16 октября, но даже сейчас они не могут приступить к промыслу.

«В январе этого года МИД России уведомил японскую сторону о том, что межправительственные консультации не могут быть проведены. Консультации до сих пор не начались», — сообщает NHK.

Восемь местных рыболовных судов ведут промысел в японских водах. Соответствующее разрешение выдала Япония, чтобы хоть как-то поддержать рыбаков.

Под угрозой сейчас находится и вылов осьминогов, который обычно начинается 16 октября.

«Последние шесть месяцев мы готовились, заказывали сети. Если начнутся переговоры, мы хотим выйти на промысел, даже если до конца рыболовного сезона останется мало времени», — цитирует издание АСТВ 61-летнего капитана Кейджи Но.

Ответ на санкции

Ранее МИД РФотказывался от согласования консультаций по рыбному промыслу из-за антироссийских мер.

«В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой cоглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», — заявила Захарова.

По словам дипломата, подписывая соглашение, стороны исходили из желания способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений между двумя странами.

«На протяжении более 20 лет реализация соглашения проходила, конечно, не без проблем, но в целом в конструктивном ключе. С началом специальной военной операции на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать», — констатировала Захарова.

Представитель МИДа припомнила премьеру Японии Фумио Кисиде 15 пакетов персональных и секторальных санкций. По ее мнению, Токио «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы западных союзников.

Захарова указала, что Япония отменила для РФ режим наиболее благоприятствуемой нации, который был зафиксирован в двустороннем Торговом договоре 1957 года. А также выслала группу дипломатов РФ.

«Не стесняясь в выражениях, официальный Токио обвиняет нашу страну во всех мыслимых и немыслимых грехах, лицемерно не замечая незаконность и враждебность собственных действий», — указала дипломат.

Откат к прежним позициям

Еще раньше, в марте 2022 года, Россия отказалась от переговоров с Японией по мирному договору, прекратила безвизовые поездки японцев на Курилы и вышла из диалога о налаживании там совместной хозяйственной деятельности. В Токио же тогда утверждали, что «вторжение России на Украину расшатывает основы мирового порядка».

Напомним, Япония претендует на острова Южной Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи). Под контроль России они попали после Второй мировой войны.