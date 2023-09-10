Ночью 8 БПЛА пытались атаковать Крым. Военная операция на Украине, день 564-й

❗️ Украина продолжит наступление и после наступления холодов, несмотря на то, что сражаться станет сложнее, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.
«Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее», — утверждает он.
Буданов признал, что контрнаступление идет медленнее, чем он ожидал. Он также отметил, что помимо минных полей, ключевым фактором, замедляющим продвижение ВСУ, стали российские беспилотники.
Автомобильное движение по разрушенной части Крымского моста планируется запустить 15 сентября. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части [Крымского моста] поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, <...> разметку сделать», — сказал он.
Cредства ПВО уничтожили восемь беспилотников над Черным морем около Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
Морская авиация Черноморского флота уничтожила три быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантом ВСУ около острова Змеиный, они следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.