Ночью 8 БПЛА пытались атаковать Крым. Военная операция на Украине, день 564-й

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❗️ Украина продолжит наступление и после наступления холодов, несмотря на то, что сражаться станет сложнее, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

«Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее», — утверждает он.

Буданов признал, что контрнаступление идет медленнее, чем он ожидал. Он также отметил, что помимо минных полей, ключевым фактором, замедляющим продвижение ВСУ, стали российские беспилотники.