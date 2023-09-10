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Политика

Ночью 8 БПЛА пытались атаковать Крым. Военная операция на Украине, день 564-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 564-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Морская авиация ЧФ уничтожила три катера с десантом ВСУ, следовавших в сторону Крыма, сообщило Минобороны России. Над Черным морем около Крыма силы ПВО уничтожили восемь беспилотников. Движение по разрушенной части Крымского моста планируется запустить 15 сентября, сообщил вице-премьер Хуснуллин.«Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:52

❗️ Украина продолжит наступление и после наступления холодов, несмотря на то, что сражаться станет сложнее, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Reuters.

«Боевые действия будут продолжаться в том или ином виде. В холоде, сырости и грязи сражаться сложнее», — утверждает он.

Буданов признал, что контрнаступление идет медленнее, чем он ожидал. Он также отметил, что помимо минных полей, ключевым фактором, замедляющим продвижение ВСУ, стали российские беспилотники.

8:45

8:35

8:15

8:13

Автомобильное движение по разрушенной части Крымского моста планируется запустить 15 сентября. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части [Крымского моста] поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, <...> разметку сделать», — сказал он.

8:08

Cредства ПВО уничтожили восемь беспилотников над Черным морем около Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

8:03

Морская авиация Черноморского флота уничтожила три быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантом ВСУ около острова Змеиный, они следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

8:01

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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