Жил в квартире Ельцина, боролся с бедностью. Чем запомнился первый президент Якутии

4 августа 2023 года умер Михаил Николаев. В 2002 году он стал первым президентом Республики Саха (Якутия). Действующий глава региона Айсан Николаев отметил, что «его вклад развития и становления Якутии огромен», местные жители считают, что Михаил Николаев «действительно любил свою республику». В последнее время политик проживал в Москве в квартире, подаренной президентом РФ Борисом Ельциным. О том, за что его любили якутяне — в материале «Газеты.Ru».

О смерти Михаила Николаева сообщил действующий глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева. Боль и скорбь», – написал Николаев.

Действующий глава региона назвал первого президента Якутии «душой нашего народа». По его словам, в Михаиле Николаеве сочетались принципиальность, сила, непреклонная воля и исключительная человечность, любовь к людям.

«Для каждого якутянина Михаил Ефимович был свой, родной. Первый. Великий. Наш. Наша гордость, наше достояние. Человек века. Эпоха», – добавил глава региона.

Айсен Николаев утверждает, что первый президент Якутии до последнего дня жил интересами людей. Они с ним много общались о будущем Якутии и благополучии ее жителей. Михаил Николаев давал своему преемнику советы и наставления, которые действующий глава считает жизненным ориентиром.

Политик выразил соболезнования семье и близким умершего и пообещал, что память о нем всегда будет жить в сердцах местных жителей и в их делах. О причинах гибели Николаева глава региона не сообщил.

В официальной группе Якутии в социальной сети «ВКонтакте» объявили, что в республике объявлен траур с 5 по 8 августа.

Как отреагировали люди

Местные жители с горечью отреагировали на сообщение о смерти первого президента региона. В социальных сетях они пишут:

«За последние 20 лет Михаил Ефимович Николаев был лучшим президентом»; «да, базара нет, хороший президент, который действительно любил свою республику, патриот был, скорбим»; «не побоюсь этого слова, «Великий» сын народа Саха покинул наш мир, пусть его дела, слова и поступки будут примером для последующих поколений. Пусть его дело не будет забыто или оставлено. Покойся с миром, наш любимый и первый президент»;

«Михаил Ефимович – человек, работавший на благо своего народа и своей Республики. Сильный, независимый и волевой первый президент Республики Саха(Якутия). Его вклад развития и становления Якутии огромен».

По словам местных жителей, они ценили Николаева, потому что он заложил фундамент той Якутии, в которой они живут сейчас: дороги, дома, школы, больницы. До него в регионе это было не так развито. Более того, Якутия стала приносить хороший доход за счет алмазодобывающей и нефтегазовой отрасли, причем деньги оставались в регионе и шли на его развитие.

В 2020 году в разговоре с SakhaTime Николаев упомянул, что в первые годы его президентства в регионе добывали алмазы и золото, но они не могли их продавать из-за квот и лицензий.

«Нас душили специально. Но мы выстояли», – отметил политик.

В 1992 году он попросил у президента России Бориса Ельцина выделить в столице территорию для жителей Якутии. Они, приезжая на лечение в московские клиники, не могли нигде остановиться и продолжить обследование. После его просьбы им дали санаторий «Бэс Чагда». Более того, у Ельцина он попросил профинансировать северный завоз (доставку жизненно необходимых грузов в отдаленные части РФ), благодаря чему в 1995 году Якутия вышла из тяжелого положения.

В 1998 году в Якутии случилось страшное наводнение. Николаев постарался, чтобы за четыре месяца восстановили поселки и построили дома, в которых до сих пор живут люди.

Чем Николаев занимался в последние годы жизни

В разговоре с SakhaTime первый президент Якутии признался, что в последние годы проживает и в Москве, и в Якутске. В столице он проживал в квартире Ельцина на Тверской улице, которую тот ему подарил.

«Он (Ельцин — «Газета.Ru») построил свой дом. Мне позвонил его помощник и сказал, что Борис Николаевич интересуется, где вы останавливаетесь в Москве, я ответил, что в гостинице. Тогда он передал: «Спросите, он не будет против занять мою квартиру? Мы ее оставляем и переезжаем». Я очень стеснялся. Только успел поблагодарить. Потом он позвонил к Лужкову. И я там до сих пор живу», — сообщил Михаил Николаев.

На вопрос журналиста, чем он занимается в Москве, Михаил Николаев ответил: «По статусу я советник. Поэтому мне приходиться больше анализировать и устно, и делать записи, посещать с предложениями министерства и ведомства».

Награды первого главы Якутии Михаила Николаева Как сообщает официальный информационный портал Республики Саха (Якутия), Михаилу Николаеву были присуждены следующие награды: Читать дальше

По словам первого президента Якутии, после пандемии не важно, где находится человек, так как можно работать, общаться и проводить мероприятия виртуально.

Из интервью следует, что Николаев мечтал бороться с бедностью. Он считал, что семейные фермерские хозяйства помогут в этом, так как в мире ухудшается качество продуктов. Семейные фермы же не будут применять химию, выращивая продукты для себя. Ему было важно, чтобы современная молодежь гордилась Якутией. Действующего главу региона он считал представителем нового поколения.

«За такое короткое время он завоевал авторитет у федеральных властей, многое сделал. Его предложение по двум процентам ипотеки для молодых в пандемию, приняли. Это неслыхано! Это все же провинциальный руководитель, а к нему прислушались», – добавил Николаев.

Биография

Николаев родился 13 ноября 1937 года в Октёмском наслеге (поселке) Орджоникидзевского района Якутии. Он решил стать ветеринарным врачом, а после окончания института работал по профессии в Жиганском районе Якутской АССР.

Политическую карьеру Николаев начал строить в ВЛКСМ, став первым секретарем Жиганского райкома. Через несколько лет он стал заместителем председателя Совета министров Якутской АССР.

С 1979 по 1985 год Николаев был министром сельского хозяйства Якутской АССР. После этого его карьера пошла в гору.

20 декабря 1991 года состоялись всенародные выборы президента Якутии. Как сообщает ТАСС, 76,7% избирателей захотели видеть Николаева на посту президента Якутской - Саха ССР. Второй кандидат – Иван Черов – получил только 7,3% голосов.

27 декабря 1991 года состоялась инаугурация избранного президента. В этот же день Николаев переименовал регион в Республику Саха (Якутия).

В 1996 году Николаева переизбрали на второй срок. За это проголосовали 58,96 % избирателей.