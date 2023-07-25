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Политика

Военная операция на Украине. День 517-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 517-й день

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Боевая работа огнеметчиков ЦВО на Краснолиманском направлении

Боевая работа огнеметчиков ЦВО на Краснолиманском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Новый пакет военной помощи США Украине на $400 млн предусматривает передачу 32 БТР Stryker и ракет Hydra-70, сообщают американские СМИ. Российские ВС отразили 10 атак ВСУ на лиманском направлении, потери противника составили около 100 человек. В Житомирской области раздаются взрывы, объявлена воздушная тревога. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета государства по итогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:40

ВС РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в районе острова Антоновский на Днепре, убито девять солдат ВСУ, сообщают экстренные службы — ТАСС

9:24

❗️Регионы по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам — поправка

9:10

⚡️Со срочниками в период чрезвычайных обстоятельств может быть заключен контракт на срок менее года — поправка

9:05

8:48

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» публикует пресс-служба МО РФ:

▫️ Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском направлении. Артиллерия нанесла огневое поражение по живой силе и бронетехнике атакующих подразделений 54-й отдельной механизированной бригады противника. Расчетами боевых машин «Оса-АКМ» уничтожены два беспилотных летательных аппарата «Лелека-100»;

▫️ Авиация группировки нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-250 и УПАБ-500 по объектам ВСУ на соледаро-бахмутском, александро-калиновском и авдеевском направлениях;

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 120-мм минометы с расчетами на огневых позициях в районах Верхнекаменского и Красногоровки.

▫️ Артиллерией группировки нанесены огневые налеты по пункту временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, командному пункту самоходного дивизиона 28-й механизированной бригады, командно-наблюдательным пунктам батальонов 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Белая Гора, Богдановка и Предтечино.

8:36

Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.

8:30

8:24

❗️Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия по периметру Запорожской АЭС.

По словам главы агентства Рафаэля Гросси, в случае детонации они не навредят атомной станции.

8:20

Взрывы раздаются в Житомирской области, сообщает украинская газета «Зеркало недели».

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Global Look Press
8:12

❗️Министр финансов Антон Силуанов:

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2%-2,5% ВВП.

8:05

Новый пакет военной помощи США Украине в размере $400 млн включает в себя 32 БТР Stryker, передает агентство Associated Press.

Вашингтон также направит Киеву снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot. ВСУ также получат от американских властей около 28 млн патронов.

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Бронетранспортер Stryker

Global Look Press
8:02

ВС РФ отразили 10 попыток ВСУ атаковать ранее утраченные позиции на лиманском направлении. Потери противника составили более 100 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и прочими событиями в мире.

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