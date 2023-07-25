Военная операция на Украине. День 517-й

ВС РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в районе острова Антоновский на Днепре, убито девять солдат ВСУ, сообщают экстренные службы — ТАСС
❗️Регионы по решению президента в период военного положения и мобилизации смогут создавать унитарные предприятия для помощи силовикам — поправка
⚡️Со срочниками в период чрезвычайных обстоятельств может быть заключен контракт на срок менее года — поправка
Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» публикует пресс-служба МО РФ:
▫️ Подразделения Южной группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском направлении. Артиллерия нанесла огневое поражение по живой силе и бронетехнике атакующих подразделений 54-й отдельной механизированной бригады противника. Расчетами боевых машин «Оса-АКМ» уничтожены два беспилотных летательных аппарата «Лелека-100»;
▫️ Авиация группировки нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-250 и УПАБ-500 по объектам ВСУ на соледаро-бахмутском, александро-калиновском и авдеевском направлениях;
▫️ В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 120-мм минометы с расчетами на огневых позициях в районах Верхнекаменского и Красногоровки.
▫️ Артиллерией группировки нанесены огневые налеты по пункту временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, командному пункту самоходного дивизиона 28-й механизированной бригады, командно-наблюдательным пунктам батальонов 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Белая Гора, Богдановка и Предтечино.
Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов.
❗️Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия по периметру Запорожской АЭС.
По словам главы агентства Рафаэля Гросси, в случае детонации они не навредят атомной станции.
Взрывы раздаются в Житомирской области, сообщает украинская газета «Зеркало недели».
Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
❗️Министр финансов Антон Силуанов:
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2%-2,5% ВВП.
Новый пакет военной помощи США Украине в размере $400 млн включает в себя 32 БТР Stryker, передает агентство Associated Press.
Вашингтон также направит Киеву снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot. ВСУ также получат от американских властей около 28 млн патронов.
Бронетранспортер StrykerGlobal Look Press
ВС РФ отразили 10 попыток ВСУ атаковать ранее утраченные позиции на лиманском направлении. Потери противника составили более 100 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.