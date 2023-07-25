«Жалею только о том, что согласился возглавить Удмуртию». Умер Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев скончался после продолжительной болезни. Весной 2021 года экс-главу региона, осужденного за взятку, отпустили домой из СИЗО из-за тяжелой болезни. В своих последних интервью он отмечал, что жалеет только об одном — своем решении возглавить республику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни. Как рассказала его старшая дочь Евгения Сирик, политик сильно болел с самого момента освобождения из СИЗО (из-за тяжелой болезни его освободили от наказания в марте 2021 года).

«Ему было очень плохо, был парализован. Почти месяц лежал в больнице и сегодня умер», — отметила Сирик.

«24 июля в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики приносит глубокие соболезнования родным и близким», — сообщила пресс-служба ведомства.

Гражданская панихида пройдет в соборе Александра Невского в Ижевске. О дате прощания будет объявлено позже.

Карьера и уголовное дело

Соловьев долгое время работал в «Удмуртавтодоре». Был председателем госсовета Удмуртии. 28 апреля 2013 года стал членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Удмуртской Республики.

В феврале 2014-го Соловьева назначили временно исполняющим обязанности главы Удмуртской Республики, а в сентябре он возглавил республику по результатам выборов.

4 апреля 2017-го Соловьева задержали по подозрению в коррупции и перевезли в Москву. В тот же день политика сняли с должности в связи с утратой доверия. Генпрокуратура выяснила, что в период с 2007 по 2016 год Соловьев получал незаконный доход, «явно превышающий его официальный заработок». Среди обнаруженных активов экс-главы — дом, автомобили, квартиры, земли и прочая элитная недвижимость. В доход государства было обращено имущество общей стоимостью более 120 млн рублей.

В 2020 году суд приговорил Соловьева к десяти годам колонии, признав его виновным в получении взяток на 140 млн рублей от компании, возводившей платный мост через Каму. Сам он свою вину на суде отрицал.

Взятки в любимой рыбе

За денежное вознаграждение глава Удмуртии должен был обеспечить мостовикам «внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси».

При этом деньги Соловьеву передавали в коробках с рыбой, которую любил глава республики. Ее доставляли в Ижевск частными самолетами.

Незадолго до ареста политик лечился в Германии, там ему удалили почку. В Мосгорсуде Соловьев указывал, что «вряд ли доживет до суда».

Уже после освобождения из тюрьмы бывший глава региона дал интервью газете «Коммерсантъ», в котором, отвечая на вопрос, жалеет ли он о чем-нибудь, отметил: «О чем жалею — только об одном, что согласился стать главой республики».