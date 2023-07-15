В США арестовали россиянина по делу о контрабанде боеприпасов и технологий

В США из Эстонии экстрадировали россиянина Вадима Конощенока. Его подозревают в отмывании денег, контрабанде американских технологий двойного назначения и боеприпасов в обход санкций в пользу российского оборонно-промышленного комплекса. Суд 14 июля оставил его под стражей до 31 июля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Под стражей до 31 июля

Россиянина Вадима Конощенока, задержанного в Эстонии, 13 июля экстрадировали в США, где 14 июля он предстал перед федеральным судом Бруклина (Нью-Йорк) по обвинению в контрабанде американских технологий и боеприпасов, сообщили в пресс-службе американского министерства юстиции.

«Конощенок, гражданин России и предполагаемый сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, был арестован в Эстонии на основании ордера, выданного в восточном округе Нью-Йорка, и экстрадирован из Эстонии в США 13 июля 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

Как затем сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление офиса федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка, суд оставил Конощенока под стражей до следующего заседания, которое состоится 31 июля.

«Он заявил о своей невиновности, остается под стражей, выхода под залог предложено не было», — сообщил представитель прокуратуры.

Технологии, боеприпасы, электроника

В американском Минюсте сообщили, что россиянина подозревают в отмывании денег от имени правительства России и связи с глобальной сетью закупок в интересах российских властей. Как отметил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис, россиянин участвовал в незаконной схеме поставок американских технологий двойного назначения (их экспорт запретили в Россию после 24 февраля 2022 года), боеприпасов и секретной электроники для военно-промышленного комплекса России в обход санкций. Россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.

В соответствии с обвинительным заключением, россиянин связан с ООО «Серния Инжиниринг» и ООО «Сертал». Минюст США называет их московскими компаниями, «связанными с ФСБ». В ведомстве полагают, что эти компании, находящиеся под американскими ограничительными мерами, под руководством российских спецслужб закупают электронику и испытательное оборудование для ВС РФ. В том числе некоторые разработки используют при создании ядерного оружия.

Конощенока задержали в октябре 2022 года при попытке вывезти из Эстонию в Россию 35 типов полупроводников и электронных компонентов, среди которых было несколько американских товаров. Как отметили в Минюсте, Конощенок действовал при помощи эстонской подставной компании Stonebridge Resources, общался с другими подозреваемыми по делу, обсуждая с ними поиск, возможность транспортировки и оплаты американских вооружений. Следователям удалось получить переписки, в которых россиянин называл себя полковником ФСБ и прикладывал свою фотографию в служебной форме.

Фигуранты дела

Россиянина задержали в Эстонии 6 декабря по запросу США. 14 декабря 2022 года американская сторона обвинила пятерых россиян в содействии российским спецслужбам в уклонении от санкций, а также в закупках передовой западной электроники и оборудования для военно-промышленного комплекса России. Конощенок был в числе этих пятерых граждан России.

Помимо Конощенка по делу проходят 44-летний москвич Евгений Гринин, 57-летний москвич Алексей Ипполитов, 52-летний петербуржец Борис Лившиц, 41-летняя москвичка Светлана Скворцова. Кроме того, к делу причастны 35-летний Алексей Брайман из Нью-Гэмпшира, а также 41-летний Вадим Ермоленко из Нью-Джерси.

В конце 2022 года американская прокуратура сообщила об аресте в США Браймана и Ермоленко. У них оказался постоянный вид на жительство в стране. Остальные четверо фигурантов дела находятся в России.